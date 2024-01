A- A+

Caso Asafe Dor e comoção marcam velório de Asafe dos Santos, de 5 anos, atropelado no condomínio em que morava Velório aconteceu no cemitério de Santo Amaro, no Recife, com a presença dos familiares, amigos e vizinhos

Muita dor, tristeza e comoção marcaram o velório do menino Asafe Teófilo dos Santos, de 5 anos de idade, que morreu após ser atropelado no condomínio em que morava, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Gurarapes.

Familiares e amigos se despedem da criança na tarde desta quinta-feira (4), no cemitério de Santo Amaro, no Recife. O atropelamento ocorreu na noite dessa quarta-feira. A mulher que dirigia o veículo chegou a ser presa, mas foi liberada após passar por audiência de custódia.

Extremamente abalados e emocionados, mãe e pai da criança não falaram com a imprensa. Prima da família, a autônoma Simone Karla pediu justiça durante o velório de Asafe. “Eu não tenho nem palavras para falar. É uma dor muito grande”, contou, em lágrimas.

Simone Carla, prima da vítima. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Morador do condomínio onde a criança vivia, Adilson da Silva testemunhou o atropelamento que vitimou Asafe. Durante o velório, ele afirmou que os moradores estão revoltados após a mulher que dirigia o veículo ter sido solta pela Justiça. “Ela não deveria ser solta. Ela passou por cima do menino com os dois pneus do carro”, disse.

Adilson da Silva, morador do condomínio e testemunha ocular do atropelamento. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Em nota enviada à imprensa, os advogados de defesa da motorista informaram que ela não estava em alta velocidade e que “não pode prever o ocorrido”.

Veja também

Meio Ambiente Arma de fogo e carga explosiva: ICMBio lança guia de eutanásia para baleias encalhadas; entenda