A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Dor e emoção: Missa de 7º Dia homenageia as vítimas do desabamento em Paulista Ao todo, 14 pessoas morreram na tragédia após parte do Bloco D7 desabar na última sexta-feira

Dor e emoção marcam a Missa de 7º Dia em homenagem às vítimas do desabamento do Conjunto Beira Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A celebração acontece na Capela São Francisco de Assis, que fica próxima ao conjunto habitacional onde as vítimas moravam.

Ao todo, 14 pessoas morreram na tragédia após parte do Bloco D7 desabar na última sexta-feira. Dom Fernando Saburido, administrador apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife, preside a celebração.

Durante a missa, o religioso, que por muitas décadas foi arcebispo de Olinda e Recife, lembrou as vítimas da tragédia e cobrou ação dos governantes, destacando que a população pobre mora em locais de risco por não terem para onde ir.

"Nós temos fé, meus irmãos, e estamos aqui por isso, para fazer um ofertório dessas pessoas que morreram. Tivemos mãe que morreu abraçada com seu filho. São coisas que cortam o nosso coração", disse.



"Mas vamos ter força e pedir a Deus que toque o coração das pessoas poderosas, que podem resolver essa situação [de pessoas morando em locais de risco]", completou.

Veja também

DESABAMENTO EM PAULISTA Saudade e homenagens: moradores prestam homenagens às vítimas do desabamento em Paulista