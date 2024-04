A- A+

Silêncio, semblante de tristeza e dor acompanham os moradores do bairro Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, nesta segunda-feira (1º), um dia após a tragédia causada pela descida desenfreada de um micro-ônibus em uma ladeira.

O veículo atingiu dezenas de fiéis que acompanhavam a procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no último domingo de Páscoa (31). O motorista perdeu o controle do coletivo que fazia a linha Marcos Freire/Barra de Jangada, na avenida Barreto de Menezes. Ele é permissionário do veículo que rodava em sistema complementar.

O mecânico Elvis da Silva, de 33 anos, que conhece parte das vítimas, disse à reportagem da Folha de Pernambuco que a situação dos ônibus de Jaboatão é precária e que a população vai lutar por justiça e melhora da qualidade.

“A gente tem feito denúncias constantes e nada foi feito. Pedimos mais fiscalização para que esses veículos sejam trocados e que os donos sejam vistoriados de forma rigorosa, como a gente, que tem carro, é. Se a gente não quitar o IPVA, não somos punidos? Porque eles [os donos] não podem ser?”, questiona.

O policial militar aposentado Valdenicio Andrade, de 62 anos, presenciou o acidente. Ele relatou o desespero no momento da tragédia.

“Eu estava limpando o quintal de casa, quando a procissão vinha descendo e o pessoal louvando ao Senhor. De repente, se ouviu um estrondo e minha esposa veio me chamar. O ônibus bateu numa casa amarela, veio por cima da calçada e pegou todo mundo de surpresa. Estavam todos de costa. Ninguém esperava”, detalhou.

Saldo

Segundo a Prefeitura do Jaboatão, das 34 vítimas do acidente, seis morreram, 18 estão internadas e 11 receberam alta médica.

Motorista prestou depoimento

A gestão municipal afirmou ainda, por meio de assessoria, que o condutor, que não foi identificado, prestou depoimento na Delegacia de Prazeres e que o veículo está regularizado e teria passado por inspeção do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) há cinco meses.

O delegado da 6ª Seccional, Gilberto Loyo, que está à frente das investigações, foi procurado pela reportagem, mas não deu qualquer detalhe sobre o depoimento do motorista.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco alegou que as investigações seguem, por meio da Delegacia Seccional, em Prazeres.

“As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito”, diz o comunicado.

