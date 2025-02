A- A+

Dor nas juntas consegue de fato prever o clima? Veja o que a ciência diz Por séculos, pessoas afirmam que suas articulações doloridas podem prever mudanças no clima, muitas vezes relatando um aumento no desconforto antes da chuva ou de frentes frias

Dada a escala e a duração desses relatos, há um senso de legitimidade nessas anedotas – mas esse fenômeno continua sendo cientificamente controverso.

Desde variações na pressão barométrica até flutuações de temperatura, muitas teorias tentam explicar como fatores ambientais podem influenciar a dor nas articulações. Mas existe uma base anatômica para essa afirmação ou trata-se apenas de um mito climático persistente? Nossas articulações são mais confiáveis do que o serviço meteorológico?

No centro desse debate está a pressão barométrica, também conhecida como pressão atmosférica – a força exercida pelas moléculas de ar na atmosfera terrestre. Embora invisível, o ar tem massa, e o “peso” que exerce sobre nós flutua com a altitude e os sistemas meteorológicos.

A alta pressão barométrica geralmente indica condições de tempo estável, com céu limpo e ventos calmos, enquanto a baixa pressão normalmente precede um clima instável, como céu nublado, precipitação e umidade.

As articulações móveis são estruturas complexas, amortecidas pelo líquido sinovial – um fluido viscoso que lubrifica as articulações – e envoltas por cápsulas ricas em terminações nervosas.

Em articulações saudáveis, esses componentes permitem um movimento suave e sem dor. No entanto, quando as articulações são comprometidas por danos na cartilagem (como na osteoartrite) ou inflamação (como na artrite reumatoide), até mesmo pequenas mudanças no ambiente podem ser sentidas de forma aguda.

Uma das principais hipóteses sugere que mudanças na pressão barométrica podem influenciar diretamente o desconforto articular. Quando a pressão atmosférica cai antes das tempestades, os tecidos inflamados dentro das articulações podem se expandir ligeiramente, aumentando o estresse sobre os nervos ao redor e amplificando a dor.

Por outro lado, aumentos rápidos na pressão, característicos de sistemas de tempo estável, podem comprimir tecidos já sensíveis, causando desconforto em algumas pessoas.

Estudos científicos oferecem algum suporte para essas afirmações, embora os resultados sejam variados.

Por exemplo, um estudo de 2007 publicado no American Journal of Medicine encontrou uma correlação leve, mas significativa, entre a queda da pressão barométrica e o aumento da dor no joelho em pacientes com osteoartrite. No entanto, esse padrão não é universalmente observado em todas as condições articulares.

Uma revisão sistemática de 2011 publicada no Arthritis Research & Therapy examinou a relação entre o clima e a dor em pacientes com artrite reumatoide. Os resultados revelaram respostas altamente variáveis: enquanto algumas pessoas relataram aumento da dor sob condições de baixa pressão, outras não notaram nenhuma mudança. Algumas até experimentaram desconforto durante frentes de alta pressão.

Mais recentemente, um projeto de ciência cidadã de 2019, chamado Cloudy with a Chance of Pain, usou um aplicativo para monitorar a dor e explorar essa conexão. O estudo encontrou uma associação modesta entre a queda da pressão e o aumento da dor articular, mas também destacou diferenças individuais significativas na percepção da dor relacionada ao clima.

Esses achados sugerem que, embora mudanças na pressão barométrica possam influenciar a dor articular em algumas pessoas, as respostas não são uniformes e dependem de uma interação complexa de fatores, incluindo a condição articular subjacente e a sensibilidade geral à dor.

Por que as respostas variam?

A pressão barométrica raramente atua isoladamente. Flutuações de temperatura e umidade frequentemente acompanham mudanças na pressão, tornando o quadro mais complexo.

O clima frio pode ter um efeito pronunciado sobre as articulações, especialmente em pessoas com condições articulares preexistentes. Baixas temperaturas fazem com que os músculos se contraiam e fiquem mais rígidos, reduzindo a flexibilidade e aumentando o risco de tensão ou desconforto.

Os ligamentos, que conectam os ossos entre si, e os tendões, que ligam os músculos aos ossos, também podem perder parte de sua elasticidade em temperaturas mais baixas. Essa menor flexibilidade pode tornar o movimento articular mais restrito e agravar a dor em condições como a artrite.

O frio também pode causar o estreitamento dos vasos sanguíneos – especialmente nas extremidades, pois o corpo prioriza a manutenção da temperatura central. Essa redução no fluxo sanguíneo pode privar as áreas afetadas de oxigênio e nutrientes essenciais, retardando a remoção de resíduos metabólicos, como o ácido lático, que pode se acumular nos tecidos e agravar a inflamação e o desconforto.

Para pessoas com condições inflamatórias, a circulação reduzida pode agravar o inchaço e a rigidez, especialmente em articulações pequenas, como as dos dedos das mãos e dos pés.

O frio também diminui a atividade do líquido sinovial. Em temperaturas mais baixas, esse fluido se torna menos eficaz na redução do atrito, o que pode aumentar a rigidez articular e tornar o movimento mais doloroso, especialmente para pessoas com condições degenerativas, como a osteoartrite.

Mudanças bruscas de temperatura também podem desempenhar um papel. Variações rápidas podem desafiar a capacidade do corpo de se adaptar, agravando a dor em pessoas com condições crônicas. Da mesma forma, a alta umidade pode intensificar a sensação de calor ou umidade em áreas já inflamadas, complicando ainda mais a experiência da dor.

No entanto, isolar um único fator – seja umidade, temperatura ou pressão – é difícil devido à interação entre essas variáveis.

As respostas ao clima também dependem de fatores individuais, como o grau de dano articular, a sensibilidade geral à dor e expectativas psicológicas. Essa variabilidade torna difícil vincular um único fator meteorológico a uma resposta biológica.

Ainda assim, as evidências sugerem que pessoas com condições articulares tendem a ser mais sensíveis a mudanças ambientais, especialmente flutuações de pressão.

Embora a relação entre o clima e a dor articular permaneça uma ciência imperfeita, as evidências coletivas indicam que pode haver alguma verdade na crença antiga. Para aqueles com condições articulares crônicas, mudanças na pressão barométrica e outras variações climáticas podem, de fato, funcionar como um sistema de alerta da natureza – ainda que longe de ser infalível.

