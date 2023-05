"Dor, terror e humilhação": Hospitais dos EUA infringiram lei ao negar aborto de emergência

A- A+

Dois hospitais no meio-oeste dos Estados Unidos violaram a lei federal ao negar um aborto de emergência a uma mulher que havia entrado em trabalho de parto prematuro e, com isso, colocado sua vida em perigo, disseram autoridades do governo nesta segunda-feira (1º).



Os gerentes dos hospitais temiam que a rescisão os colocasse em risco legal, ressaltando a confusão de restrições estaduais decretadas desde que a Suprema Corte derrubou as proteções federais para o acesso ao aborto em junho do ano passado.

"Felizmente, esta paciente sobreviveu. Mas ela nunca deveria ter passado pela terrível provação que experimentou em primeiro lugar", disse o secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS), Xavier Becerra, em um comunicado anunciando uma investigação nos hospitais.

"Queremos que ela, e todos os pacientes como ela, saibam que faremos tudo o que pudermos para proteger suas vidas e saúde, e investigar e fazer cumprir a lei em toda a extensão de nossa autoridade legal, de acordo com as ordens dos tribunais", concluiu.



Mylissa Farmer, de Joplin, Missouri, teve o aborto recusado pelo hospital de sua cidade natal e outros 240 quilômetros de distância, em Kansas City, depois que sua bolsa estourou quando ela estava grávida de 17 semanas, em agosto do ano passado.

Os médicos haviam estabelecido que sua gravidez não era mais viável e que ela corria o risco de uma infecção com risco de vida, mas determinaram que, como o feto tinha batimentos cardíacos, eles não poderiam realizar um aborto.

O National Women's Law Center queixou-se ao Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), uma agência do HHS que pode investigar hospitais que se beneficiam de programas de seguro de saúde do governo.

"Dor, terror e humilhação"

“Mylissa sofreu dor significativa, terror e humilhação porque esses hospitais anularam o julgamento médico de seus médicos”, disse o grupo de defesa legal em um post, ainda na segunda-feira.

"Cheia de tristeza e medo por sua vida, ela foi forçada a dirigir por horas, por três estados, antes de finalmente receber tratamento, três dias depois, em Illinois. No momento em que ela recebeu os cuidados de que precisava, ela estava em trabalho de parto, com fortes dores, provavelmente sofrendo de uma infecção e sentindo-se derrotada, sem esperança e humilhada", completou.

Abortos são proibidos no Missouri, mas há exceções para casos em que a mãe está em risco. Enquanto Kansas City também fica no Missouri, o próprio hospital fica em um subúrbio na fronteira do estado com o Kansas, onde o aborto é legal até a 22ª semana de gravidez.

Becerra disse que escreveu para hospitais em todo o país na segunda-feira, lembrando-os de seu "dever profissional e legal" de oferecer abortos em emergências médicas, independentemente da lei estadual, sob a Lei de Trabalho e Tratamento Médico de Emergência (EMTALA).

Essa medida exige "que os profissionais de saúde ofereçam tratamento, incluindo aborto, que o provedor razoavelmente determine ser necessário para estabilizar a condição médica de emergência do paciente", escreveu ele.

