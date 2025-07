A- A+

Sertão Dormentes: grave colisão na PE-635 mata duas crianças e mais três pessoas da mesma família Todas as vítimas fatais, incluindo duas meninas de 8 e 10 anos, estavam no veículo de passeio envolvido no sinistro de trânsito

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão resultou na morte de cinco pessoas de uma mesma família na PE-635, em Dormentes, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (20).



Todas as vítimas fatais, incluindo duas meninas de 8 e 10 anos, estavam no veículo de passeio envolvido no sinistro de trânsito.

Quatro pessoas morreram no local e uma em uma unidade de saúde. Equipes do 5º BPM chegaram a ser acionadas ao local.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as outras vítimas são duas mulheres de 28 e 43 anos, e um homem de 31. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.



"O condutor do caminhão se evadiu", informou a PCPE, que instaurou um inquérito policial para apurar o acidente de trânsito.



Em publicação nas redes sociais, a prefeita de Dormentes, Corrinha de Geomarco, publicou uma nota de pesar.

"Completamente devastada com a tragédia que vitimou pessoas tão queridas. Não há palavras que expressem a dor deste momento. Meus sentimentos mais profundos às famílias e amigos. Que Deus nos dê força para enfrentar este momento tão doloroso", afirmou a prefeita.

