SAÚDE Dormir com a boca tapada de fita adesiva: nova moda nas redes sociais viraliza e preocupa médicos Segundo adeptos, isso pode reduzir o ronco, o mau hálito, melhora a qualidade do sono e ajuda a desenhar a mandíbula

Nas redes sociais, vídeos mostrando pessoas que tapam a boca com fita adesiva na hora de dormir têm viralizado, pois, segundo os adeptos, ajuda a reduzir o ronco, o mau hálito, melhora a qualidade do sono e ajuda a desenhar a mandíbula. Entretanto, os médicos são enfáticos ao dizer que as pessoas não deveriam fazer isso.

"Os estudos sobre o uso de fita adesiva são pequenos, os benefícios são modestos e os riscos potenciais existem", disse Kimberly Hutchison, neurologista e especialista em medicina do sono da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon.

Alguns desses riscos incluem agravar distúrbios do sono, como a apneia do sono, ou até mesmo causar sufocamento. Segundo especialistas, é melhor respirar pelo nariz, visto que ele é um sistema de filtragem natural, que retém poeira e outros alérgenos antes que cheguem aos pulmões, porém, respirar pela boca, em adultos saudáveis, na maioria dos casos, não é um grande problema de saúde.

O problema maior é que, se você respira com a boca aberta à noite, pode acordar com a boca seca e a garganta irritada, o que pode contribuir para o mau hálito e problemas de saúde bucal. A respiração pela boca também está associada a mais roncos.

Porém, tapá-la com fita adesiva não é o melhor dos cenários. Segundo especialistas, alguns estudos foram conduzidos, mas a maioria mostrou pouco ou nenhum impacto e que não se deve tirar conclusões deles.

David Schulman, médico do sono da Universidade Emory, disse que há outras coisas a se tentar, como protetores bucais prescritos que podem abrir as vias aéreas ou aparelhos próprios. Se você é fumante ou está acima do peso, por exemplo, parar de fumar e perder peso pode ajudar.

