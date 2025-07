Dormir demais também pode ser prejudicial à saúde; veja o tempo ideal de sono

A- A+

Dormir mais de nove horas por dia está longe de ser restaurador. Aliás, segundo especialistas, esse hábito costuma estar associado a outros problemas de saúde e pode até representar um risco significativo para o bem-estar físico geral de uma pessoa.

De acordo com o Instituto do Sono, a hipersonia é um distúrbio do sono no qual a pessoa dorme mais do que o necessário para se recuperar da fadiga diária.

Vale ressaltar, em primeiro lugar, que a quantidade de sono necessária depende da idade de cada pessoa. Recém-nascidos, por exemplo, precisam de 20 horas de sono, enquanto adolescentes precisam de sete a nove horas, e adultos, no máximo, de seis a oito horas.

No entanto, cada pessoa é única. Embora vários estudos recomendem sete horas, de acordo com a Clínica do Sono, algumas pessoas podem precisar de nove para se sentirem melhor. No entanto, dormir mais de 10 horas é considerado dormir demais.

"Uma interrupção do sono, seja por mais ou menos horas, afeta a função vital do sono em humanos", observa o Instituto.

A neurologista Celia García Malo afirma que o sono desempenha um papel vital para os humanos, devido a todas as funções ativadas no corpo durante esse período.

Enquanto dormimos, ocorrem processos metabólicos e imunológicos essenciais para nos manter saudáveis ressalta.

Dormir o suficiente ajuda as pessoas a recarregar as energias e a se recuperar do estresse do dia a dia. Embora o número de horas de sono necessárias varie de acordo com a idade e outros fatores, um adulto precisa, em média, de oito horas de sono profundo.

Paradoxalmente, quando você excede essa quantidade de sono, você cai em um sono leve, e não no sono consistente e restaurador de que seu corpo precisa. Portanto, dormir demais é tão prejudicial quanto dormir de menos.

O que causa dormir demais?

O sono excessivo afeta o humor, e é por isso que distúrbios como a depressão estão associados ao sono. Dormir demais aumenta o risco de desenvolver diabetes devido ao aumento dos níveis de açúcar no sangue.

Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo. O sono prolongado afeta a concentração e o funcionamento adequado do cérebro durante as rotinas diárias.

Causa distúrbios metabólicos porque leva à redução da atividade física e leva as pessoas a comerem fora de seus horários habituais. As pessoas afetadas frequentemente apresentam problemas de peso, como obesidade.

A falta de sono também é um problema

De acordo com a Mayo Clinic, para adultos, dormir regularmente menos de sete horas por noite está associado a problemas de saúde, o que também inclui ganho de peso, índice de massa corporal de 30 ou mais, diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, derrame e depressão.

