INVENÇÃO Dormir em pé? Empresa japonesa cria cápsula para cochilos no trabalho "Cubículos" foram criados para incentivar trabalhadores a tirar pequenos momentos de cochilo

Uma nova invenção pode facilitar o momento de tirar cochilos no trabalho presencial. A empresa japonesa Koyoju Plywood Corporation do Japão criou uma cápsula de 2,5 metros de altura e 1,2 metros de largura, chamada de Giraffe Nap (Soneca de Girafa, traduzido do inglês), onde o trabalhador pode dormir em pé.

A iniciativa surgiu pela recomendação de diversas pesquisas sobre os benefícios do cochilo durante o horário de trabalho. Alguns deles são aumentar o estado de alerta, aumentar a produtividade e até mesmo a criatividade. No Japão, é comum trabalhadores tirarem pequenas sonecas dentro do escritório, sentados em suas mesas.

“Provavelmente há muitas pessoas que não conseguiram se livrar do cansaço físico e do estresse e suportaram a sonolência e continuaram a trabalhar. Agora, estamos nos aproximando de uma era em que quebramos esses estereótipos”, descreve a empresa na apresentação do produto.

A empresa afirma que está trabalhando “em direção a uma sociedade onde todos possam facilmente tirar uma soneca” para “melhorar os negócios e a saúde”. Os dois modelos apresentados são a versão mais futurística, nomeada "spacia", com design próximo ao de naves espaciais, e a mais rústica, nomeada "floresta", com detalhes que lembram florestas de bambu.

Por dentro, ela comporta uma cadeira que permite uma "postura de apoio em quatro pontos que não requer força em nenhum lugar". Para conseguir uma posição confortável, é dobrar os joelhos e deixar o tronco ligeiramente inclinado para a frente. A cabeça e os braços, por sua vez, ficam sobre uma plataforma acolchoada, da mesma forma que os passageiros de avião utilizam a mesa anexada na poltrona da frente.

Mas, segundo os criadores, as cápsulas suportam apenas pessoas com até 100 kg e até cerca de 1,98 metros de altura.

Questionada sobre os valores dos pequenos "cubículos" em formato de cápsula, não houveram respostas, conforme reporta o jornal Daily Mail.

