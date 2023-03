Dormir mais cedo pode ajudar a manter rotina de exercícios físicos, aponta pesquisa

A- A+

Noites de sono insuficientes podem prejudicar a adesão a exercícios físicos e dificultar a perda de peso. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA), acompanharam 125 adultos de meia idade durante um ano, num programa de condicionamento físico para ajudar na perda de peso, com dieta com restrição calórica e aumento nos exercícios diários. O resultado, publicado pelo jornal britânico Daily Mail, indicou que os participantes que dormiam o suficiente eram mais propensos a seguir o plano, comer menos e se exercitar mais.

O ser humano passa cerca de um terço da vida dormindo e o mecanismo é importante para a consolidação da memória, afirmou ao Daily Mail Lydia DonCarlos, da Universidade Loyola de Chicago, coautora do estudo. Mas a pesquisa mostrou ainda evidências de que quem dorme menos do que 7 horas por dia tem mais vontade de comer lanches gordurosos, salgadinhos e produtos açucarados, em vez de alimentos integrais.

Christopher Kline, especialista em sono da Universidade, afirma que a otimização do sono pode ajudar a modificar o estilo de vida, com a incorporação de práticas mais saudáveis.

A quantidade de horas de sono varia de acordo com a faixa etária. A Fundação Nacional do Sono, dos Estados Unidos, revisou 320 pesquisas sobre o tema e concluiu que, conforme a idade aumenta, a necessidade de sono diminui. Crianças entre 6 e 13 anos precisam de 9 a 11 horas de sono por dia. Adolescentes entre 14 e 17 anos de idade precisam dormir pelo menos oito ou nove horas.

Para os adultos, a orientação para manter o corpo saudável entre 18 e 64 anos é dormir, em média, entre sete e nove horas por noite. Acima dessa idade, a quantidade fica entre sete e oito horas diárias, segundo estudo publicado em 2016 pelo jornal da Fundação.

Dormir as horas necessárias ajuda a manter a concentração, reduzir o estresse, melhora o humor e a sociabilidade e ajuda na manutenção do peso.

A farmacêutica Pfizer resumiu os principais riscos à saúde causados pela falta de horas de sono:

1- Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite são mais propensas a ganhar peso e desenvolver obesidade

2- Dormir pouco está relacionado à falta de controle do açúcar no sangue pela insulina e pode ocasionar diabetes tipo 2.

3 - Aumenta os riscos de calcificação da artéria coronária, hipertensão e irregularidade nos batimentos cardíacos.

4 - Privação do sono causa alterações imunológicas, como aumento nos níveis de mediadores inflamatórios

5 - Dormir menos do que 7 horas por noite pode aumentar em três vezes as chances de desenvolver sintomas de resfriado com frequência.

6 - Dormir pouco afeta a saúde mental e está quem sofre de insônia está mais suscetível à depressão

7 - Mas o que fazer para dormir bem à noite?

Algumas dicas podem ajudar a criar um ambiente propício ao sono, como manter o quarto escuro e silencioso, ter uma cama confortável e finalizar o dia entre duas ou três horas antes de se deitar, procurando relaxar em casa.

Evitar alimentos estimulantes, como café, canela, pimentas e com excesso de açúcar também contribuem para uma noite tranquila. Outro aconselhamento dos especialistas é não permanecer conectado ao celular ou tevê.

