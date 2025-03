Dormir mal faz as pessoas serem mais suscetíveis às teorias da conspiração; entenda

A- A+

Dorme menos que seis horas por noite? Sente que a qualidade do seu sono é ruim?

As teorias da conspiração espalhadas pela internet podem ser especialmente mais atrativas para você.

Foi o que pesquisadores da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, descobriram.

As evidências, publicadas recentemente na revista científica Journal of Health Psychology, mostram que essa conexão existe tanto para pessoas com problemas comuns de sono quanto para aquelas com insônia clínica.

Os pesquisadores analisaram dois estudos conduzidos com um total de 1.100 participantes.

No primeiro experimento 540 pessoas tiveram sua qualidade do sono analisada.

Então, os participantes, de forma aleatória, viram uma teoria da conspiração sobre o incêndio da Catedral de Notre Dame de 2019 ou uma explicação não conspiratória.

Aqueles que apresentavam sono ruim e leram a versão conspiratória eram muito mais propensos a acreditar em teorias da conspiração sobre o incêndio em comparação com pessoas bem descansadas. Esta tendência foi observada em maior força entre os participantes que sofriam de insônia severa.

De acordo com a equipe, dormir mal faz com que pessoas fiquem mais irritadas, e também com pensamentos mais desordenados.

Dessa forma, o aparecimento da "névoa mental" faz com que as teorias da conspiração pareçam mais convincentes.

Já no segundo experimento, com 575 participantes, foi analisado o quesito psicológico.

Os pesquisadores mediram seus níveis de ansiedade, raiva, depressão e paranoia.

Eles também avaliaram sua mentalidade conspiratória (uma tendência geral ao pensamento conspiratório) e crença em teorias conspiratórias específicas.

Assim, eles observaram que havia um efeito consistente: o "ciclo de sono de crenças conspiratórias".

Nele, o sono de má qualidade prejudica a saúde mental, o que torna a pessoa mais vulnerável às teorias da conspiração.

Os pensamentos conspiradores, por sua vez, pioram ainda mais o sono e a saúde mental.

A equipe explica que para alguém que está se sentindo deprimido, as teorias da conspiração podem servir como um mecanismo de defesa.

Essa pessoa projeta más intenções nos outros que correspondem ao seu estado emocional negativo.

Para pessoas que sofrem de depressão, as teorias da conspiração podem se alinhar melhor com sua visão de mundo, fazendo com que um mundo cheio de conspirações pareça mais coerente do que explicações alternativas.

Por outro lado, a ansiedade não se mostrou um fator de gatilho associado à propensão em acreditar com maior facilidade em teorias conspiratórias.

