PESQUISA Dose única de psicodélico aumenta a flexibilidade do cérebro por semanas, revela estudo Descoberta pode melhorar tratamentos para depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e doenças neurodegenerativas

Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, descobriram que uma única dose de um composto psicodélico pode aumentar a flexibilidade cognitiva — a capacidade do cérebro de se adaptar a circunstâncias mutáveis — por semanas. A descoberta, publicada na revista científica Psychedelics pode revolucionar tratamentos para depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e doenças neurodegenerativas.

"O aspecto mais impressionante de nossas descobertas é que esses benefícios cognitivos foram medidos 15 a 20 dias após uma única administração psicodélica", observa Elizabeth J. Brouns, primeira autora do estudo, em comunicado. "Isso sugere que uma única dose de um psicodélico não altera apenas temporariamente a percepção, mas potencialmente induz mudanças benéficas duradouras na função cerebral."

No trabalho, camundongos tratados com uma dose única de 25CN-NBOH, um agonista seletivo do receptor de serotonina 2A, apresentaram desempenho significativamente melhor em tarefas de aprendizado de reversão em comparação com grupos de controle quando testados duas a três semanas após o tratamento.

"O que torna esta descoberta particularmente significativa é a duração sustentada dos benefícios cognitivos após apenas uma dose psicodélica", explica o professor Omar J. Ahmed, autor sênior e correspondente do estudo do Departamento de Psicologia da Universidade de Michigan, em comunicado. "Observamos uma maior adaptabilidade ao aprendizado que persistiu por semanas, sugerindo que esses compostos podem induzir mudanças neuroplasticidade duradouras e comportamentais significativas no córtex pré-frontal."

Usando um paradigma inovador de aprendizado sequencial automatizado, os pesquisadores mediram a eficácia com que camundongos se adaptaram a inversões de regras — um teste padrão para flexibilidade cognitiva. Os ratos tratados com substâncias psicodélicas demonstraram adaptabilidade superior em comparação ao grupo controle que recebeu uma solução salina, com maior eficiência nas tarefas, maiores porcentagens de tentativas corretas e maior aquisição de recompensas durante a fase de reversão.

Implicações para a neurociência

Os resultados complementam pesquisas celulares existentes que demonstram a remodelação estrutural induzida por psicodélicos no córtex pré-frontal, mas demonstram, de forma única, benefícios cognitivos sustentados que persistem por muito tempo após a dissipação dos efeitos imediatos da droga.

À medida que o interesse pela medicina psicodélica continua a crescer, esta pesquisa levanta questões intrigantes sobre como os psicodélicos podem remodelar as vias neurais que regem o pensamento flexível.

Será que esses compostos poderiam potencialmente reabrir períodos críticos de plasticidade cerebral? Quais mecanismos moleculares estão por trás dessas melhorias cognitivas duradouras? Como o momento e a frequência da administração podem afetar a neuroplasticidade a longo prazo?

"O estudo atual se concentrou nos efeitos a longo prazo de uma única dose psicodélica. Uma questão fundamental é o que acontece com duas, três ou até vinte doses tomadas ao longo de vários meses. Cada dose adicional é cada vez mais benéfica para a aprendizagem flexível ou há um efeito de platô ou mesmo um efeito negativo do excesso de doses? Essas são questões importantes a serem respondidas na busca por tornar a medicina psicodélica mais racional e mecanicista", de acordo com o Ahmed.

Diferenças entre os sexos e potencial clínico

É importante ressaltar que o estudo constatou que camundongos machos e fêmeas apresentaram melhorias significativas na flexibilidade cognitiva, sugerindo a potencial ampla aplicabilidade da terapia psicodélica em todos os sexos biológicos.

A tarefa comportamental automatizada do estudo representa um avanço metodológico significativo para a avaliação da aprendizagem flexível, permitindo que os pesquisadores avaliem com eficiência a flexibilidade cognitiva em futuras investigações de compostos psicodélicos. Essa abordagem de alto rendimento pode acelerar o desenvolvimento de terapias psicodélicas direcionadas para déficits cognitivos específicos.

