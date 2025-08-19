A- A+

RECONHECIMENTO Doutorando da UFPE recebe premiação do MIT por projeto inovador na área da saúde; conheça Trabalho investiga os impactos do ambiente antártico sobre a saúde mental

Um estudante de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi reconhecido pela MIT Technology Review Brasil pelo desenvolvimento de uma pesquisa inovadora na área da saúde. Gabriel Henrique Albuquerque Lins, que faz parte do programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio), se destacou entre 1,5 mil candidatos que concorreram à premiação.

Criada para reconhecer jovens cientistas e empreendedores, o prêmio destaca ideias de grande impacto. O trabalho desenvolvido por Gabriel foi um dos vencedores da edição brasileira do Innovators Under 35 da MIT Technology Review Brasil.

Conheça o trabalho premiado

O projeto do doutorando da UFPE investiga os impactos do ambiente antártico sobre a saúde mental de expedicionários civis e militares do Programa Antártico Brasileiro (Proantar) que costumam ser submetidos a condições extremas de isolamento e confinamento.

Para tal, o estudante desenvolveu um sistema mobile com inteligência artificial e recursos de telessaúde capaz de monitorar variáveis como sono, humor e interações sociais em acampamentos e bases.

A iniciativa realizou sua primeira transmissão holográfica direta da Estação Antártica Comandante Ferraz para o Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF).

O aplicativo usado para o monitoramento foi desenvolvido com participação da Associação Adolfo Lutz, do Instituto de Pesquisas Heloisa Marinho, da ICT InATech e de dois colaboradores do Centro de Informática (CIn) da UFPE: o doutorando Walter Macedo (bolsista Capes/Proex) e o mestre Walber Macedo.

O sistema foi testado com suporte da rede via satélite Starlink e de empresas pernambucanas, como a Bottom Up Technology, responsável pela estabilidade elétrica em condições extremas.

O aplicativo SaúdeAntar-IA representa a transformação digital da Caderneta Antártica de Saúde Mental e, nas próximas etapas, deverá incorporar novas áreas da saúde no monitoramento como endocrinologia, cardiologia e dermatologia.

Além disso, a tecnologia também desperta interesse internacional para uso em outras estações antárticas, podendo ampliar as estratégias de prevenção e cuidado com a saúde humana no continente gelado.

Currículo acadêmico

Bolsista Facepe e orientado pela professora Rosa Amália Fireman Dutra, Gabriel é biomédico formado pela UFPE e mestre em Neuroengenharia pelo Instituto Santos Dumont, além de atuar como pesquisador expedicionário no projeto SaúdeAntar-IA, coordenado pelo professor Jairo Werner (Universidade Federal Fluminense), com apoio do CNPq/ProAntar, MCTI, Capes e FNDCT.

