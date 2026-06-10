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SÃO JOÃO Doutores da Alegria abrem temporada de São João no Imip com música e apresentações Apresentação passará por mais quatro hospitais do Recife até a próxima terça-feira (16)

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Doutores da Alegria no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O clima junino tomou conta dos corredores do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) na manhã desta quarta-feira (10).

Os palhaços dos Doutores da Alegria deram o pontapé inicial na temporada junina deste ano com a apresentação da peça "Presepada de São João", levando forró pé de serra, sorrisos e leveza para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

A encenação, que simula um divertido casamento matuto de palhaços, transformou a rotina hospitalar em uma verdadeira festa.

Doutores da Alegria entraram em clima junino e alegraram os pacientes do Imip, nos Coelhos, na área central do Recife, nesta quarta-feira (10) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

De acordo com Arilson Lopes, coordenador artístico do grupo, as apresentações temáticas têm um impacto profundo no bem-estar de quem está internado.

“As crianças esperam com muita ansiedade por esse momento. Todo mundo gosta de um São Joãozinho, de um forró e também de uma palhaçada. Então, imagina: forró, palhaço, criança, música, tudo junto. Claro que só vai dar coisa boa. A ansiedade e o acolhimento se transformam em festa na presença dos palhaços”, detalhou o coordenador.

Arilson Lopes é coordenador do grupo Doutores da Alegria | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Resgate das tradições e acolhimento

Para quem enfrenta longos períodos de internamento, a iniciativa é uma oportunidade de reviver tradições familiares. É o caso de Ester Maysa, de 11 anos, que está há quase dois anos em tratamento no Imip. Ela conta que a presença do grupo resgata o sentimento de estar em casa.

“Foi um ato muito legal que eles fizeram, como fazem todos os anos. Muda muito as nossas datas comemorativas e a gente se sente como se estivesse comemorando como comemorava antes em casa”, declarou.

Silvaneide Silva acompanha a filha Ester Maysa durante o tratamento contra o câncer no Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A sensação de renovação também é compartilhada por veteranos da instituição. Karolayanne Dornelas, que acompanha a rotina do local há 14 anos como paciente, destaca que cada visita traz um sentimento novo e marcante.

“Já tenho várias experiências aqui com eles, mas cada ano é um ano de renovação. Eles trazem muita alegria para a criançada e para a gente que é adolescente também. É uma experiência única e que vai ficar para o resto da vida”, afirmou.

Karolayanne Dornelas, paciente do Imip há 14 anos | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Calendário de apresentações

Embora os Doutores da Alegria atuem nos hospitais públicos do Recife duas vezes por semana durante o ano inteiro, o cortejo junino é uma ação especial que segue um cronograma intenso de apresentações nesta época.

A temporada do "São Joãozinho" continua ao longo dos próximos dias em outras quatro unidades de saúde da Região Metropolitana.

O encerramento oficial da temporada junina ocorrerá na próxima terça-feira (16), no Hospital Barão de Lucena, prometendo fechar o ciclo com chave de ouro e muito arrasta-pé para os pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Confira a programação:

Quinta-feira (11), às 9h30: Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE), em Santo Amaro;

Quinta-feira (11), às 11h: Procape, em Santo Amaro;

Segunda-feira (15), às 10h: Hospital da Restauração, no Derby

Terça-feira (16), às 10h: Hospital Barão de Lucena, na Iputinga.

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