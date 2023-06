A- A+

Diversão Doutores da Alegria apresentam espetáculo de São João no Parque das Graças A peça Presepada de São João é baseada no cordel "A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa"

Os Doutores da Alegria vão encerrar os festejos juninos com uma apresentação especial do espetáculo Presepada de São João. A sessão aberta ao público será no dia de São João, neste sábado (24), às 16h, na 3ª etapa do Parque das Graças, entre as ruas Dom Sebastião Leme e Doutor Oswaldo Salva, à beira do Rio Capibaribe, na zona norte do Recife.

“Essa apresentação no Parque das Graças é uma chance de levarmos o nosso trabalho a um público mais amplo. Como nordestinos que amamos o São João, preparamos um espetáculo divertido, cheio de presepadas, para que todas as pessoas possam se divertir e se encantar com os palhaços”, comenta Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

A peça Presepada de São João é baseada no cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”. O folheto foi escrito por Arilson Lopes, que também assina a direção da peça. A assistência de direção é de Marcelo Oliveira.

No espetáculo. Dr. Gonda (Tiago Gondim), um noivo frouxo, foge do casamento com Dra. Muskyta (Olga Ferrario) por medo do pai dela, que é um cabra valente, Dr. Micolino Lampião (Marcelino Dias). Quem tenta ajudar a desfazer a confusão são os fuxiqueiros: Dra. Baju (Juliana de Almeida) e Dr. Wago (Wagner Montenegro). Os santos juninos também estão todos participando da presepada: Santo Antônio é Dr. Lui (Luciano Pontes); Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio), São João; e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), São Pedro. Há ainda um convidado especial, o músico Damião Mota, que se transformou em São “Foneiro”.

Esta semana, os Doutores da Alegria apresentaram Presepada de São João nos hospitais atendidos pelo grupo no Recife: Imip, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Procape, Hospital da Restauração e Hospital Barão de Lucena. Antes disso, no dia 15 de junho, os palhaços fizeram uma apresentação para crianças de escolas públicas no Teatro do Parque.

