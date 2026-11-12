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REC'n'Play 2026 Doutores da Alegria apresentam presépio de palhaços no REC'n'Play 2026 neste sábado (14) Espetáculo será apresentado às 15h30, no Palco Sesc, na Rua da Moeda, durante o festival no Bairro do Recife

O nascimento de Jesus contado por palhaços, com música ao vivo, humor e muita emoção. Essa é a proposta do espetáculo Auto de Natal, dos Doutores da Alegria, que será apresentado gratuitamente neste sábado (14), às 15h30, no Palco Sesc, na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, como parte da programação da Trilha da Infância do festival REC'n'Play 2026.

A montagem transforma o tradicional presépio natalino em uma celebração repleta de brincadeiras, improvisos e encontros poéticos, reunindo nove artistas em uma releitura criativa de uma das histórias mais conhecidas da humanidade.



O Auto de Natal é um presépio musical de palhaços com trilha sonora executada ao vivo pelos próprios artistas.

Para a apresentação no REC'n'Play, o espetáculo contará com a participação especial do sanfoneiro Dudu do Acordeon e preparação vocal de Gabriela Martinez.

Na história, Maria e José enfrentam uma jornada cheia de situações inusitadas até a chegada do menino Jesus. Entre uma nuvem de gafanhotos, um burrinho empacado, reis "magros", anjos atrapalhados e animais falantes, o público é conduzido por um universo onde a poesia, a música e o riso caminham juntos.



A associação mantém o programa Palhaços nos Hospitais no Recife e realiza intervenções artísticas gratuitas durante todo o ano em cinco hospitais públicos da capital. O trabalho não é voluntário.

Os Doutores da Alegria são financiados por doações de pessoas físicas, empresas e recursos oriundos das leis de incentivo fiscal. Para contribuir com a manutenção do trabalho, basta acessar o site.

Serviço

Auto de Natal dos Doutores da Alegria no REC'n'Play

Quando: sábado (14), às 15h30

Onde: Palco Sesc, Rua da Moeda, Bairro do Recife

Entrada: gratuita

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