AUTO NATALINO Doutores da Alegria celebra 20 anos de atuação no Recife com encenações especiais de Natal Agenda se estende até quinta (21), com apresentações em cinco hospitais da cidade

O "Doutores da Alegria", organização sem fins lucrativos com uma trupe de palhaços que leva alegria e esperança a crianças internadas em unidades hospitalares, celebra 20 de atuação no Recife com apresentações especiais de Natal neste fim de ano.



O primeiro espetáculo, intitulado como "Auto de Natal", foi realizado nesta segunda-feira (18), no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), localizado no bairro da Boa Vista, área central da cidade. A encenação musical dos "besteirologistas", como são carinhosamente apelidados, conta a história e trajetória de Jesus Cristo de maneira leve e descontraída.

Após a apresentação no Imip, os Doutores seguem para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e o Procape, nesta terça-feira (19). No dia seguinte, quarta-feira (20), o espetáculo será no Hospital da Restauração (HR). Já o encerramento acontece no Hospital Barão de Lucena, na quinta (19).

Antes de cada espetáculo, os palhaços fazem um cortejo natalino pelas alas pediátricas. Todas as apresentações acontecem a partir das 10h, exceto nesta terça, quando a encenação começa excepcionalmente às 9h30.

"O tratamento das crianças não é só sobre remédios, medicação e cuidados médicos. Elas estão internadas e precisam de lazer também, de diversão, e isso é trazido pelos Doutores da Alegria. O Natal é sobre amor, alma e alegria. Só tenho a agradecer à vinda deles, porque eles contribuem bastante", disse a oncologista pediátrica. Kaline Maciel, que trabalha no Imip há 28 anos.

Ao longo de 20 anos, os Doutores da Alegria atenderam cerca de 950 mil crianças, seus acompanhantes e profissionais de saúde na capital pernambucana. Só em 2023, até novembro, 44.174 pessoas foram beneficiadas pelas intervenções de Doutores da Alegria nos cinco hospitais atendidos pelos palhaços no Recife.

A trupe consiste em atores contratados, que se apresentam semanalmente em duplas e, no fim de ano, se reúnem para uma encenação especial. A ideia é tornar os palhaços mais familiarizados para os pacientes, para que seja gerado um laço de confiança e a promoção de melhores espetáculos. O Auto de Natal foi criado há 11 anos.

"Com as apresentações, conseguimos trazer arte e cultura para as crianças. É importante porque nós transmitimos um sentimento de leveza neste momento, já que é comum que elas passem essa data tão significativa dentro do hospital. O Auto de Natal cumpre a missão de levar a essas crianças e famílias a mensagem de renovação e esperança”, explicou o coordenador artístico da unidade Recife da associação Doutores da Alegria, Arilson Lopes.

Impacto em vidas

Para além do espetáculo, o Doutores da Alegria acontece principalmente com o objetivo de impactar vidas. Presente na apresentação desta segunda estava Huiara Araújo, autônoma de 35 anos, que assistiu à apresentação ao lado do filho, Lucca Lorenzo, de nove anos.

Os dois estavam no Imip para fazer o acompanhamento de rotina do garoto, recuperado de leucemia após quatro anos de tratamento: "Nós já vimos várias apresentações dos Doutores da Alegria, que desempenham um papel importante na vida dessas crianças. Só quem viveu sabe como é difícil passar por um tratamento oncológico, então ter a oportunidade de trazer um pouco de leveza para as crianças é muito importante", revelou a mãe.

Já Lucca, com um sorriso no rosto, também gostou bastante da encenação: "Foi muito legal. Não estava esperando, mas foi muito bom. Já vi eles antes várias vezes e conheço todos os palhaços", disse.

Como ajudar o Doutores da Alegria

Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que, com a arte do palhaço no universo da saúde busca intervir de forma positiva junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos. Os palhaços transitam pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos.

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas. Para contribuir com a manutenção da organização, basta acessar o site www.doar.doutoresdaalegria.org.br/ajude.



Programação do Auto de Natal dos Doutores da Alegria

18/12, segunda-feira, às 10h, no Imip

19/12, terça-feira, às 9h30, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Procape

20/12, quarta-feira, às 10h, no Hospital da Restauração

21/12, quinta-feira às 10h, no Hospital Barão de Lucena

