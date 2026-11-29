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natal Doutores da Alegria levam Auto de Natal a cinco hospitais públicos do Recife e ao Teatro do Parque Temporada ocorre de 1º a 10 de dezembro para pacientes, familiares e equipes médicas, público geral poderá assistir à peça no dia 6, na Boa Vista

A trupe dos Doutores da Alegria inicia, na próxima terça-feira (1º), a temporada natalina do espetáculo Auto de Natal em cinco hospitais públicos do Recife.



Além das encenações musicais dirigidas às crianças internadas, aos acompanhantes e aos profissionais de saúde, a programação inclui cortejos de palhaços pelas enfermarias e uma sessão aberta ao público geral no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, no domingo (6).

Nos hospitais, o circuito começa às 10h do dia 1º de dezembro, no Hospital Barão de Lucena (HBL), na Iputinga, e segue no dia 2 para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), nos Coelhos, no mesmo horário.



Na semana seguinte, o grupo se apresenta no Hospital da Restauração (HR), no Derby, no dia 9, às 10h, e encerra o roteiro hospitalar no dia 10 com rodada dupla em Santo Amaro: às 9h30 no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e às 11h30 no Procape.

Segundo o diretor da peça e coordenador artístico da unidade Recife, Arilson Lopes, a montagem busca levar alívio emocional para quem enfrenta longos períodos de internação.



"Na plateia, temos crianças vivendo momentos difíceis, lidando com doenças, tratamentos longos, afastamento da escola, dos amigos da rua de casa. O espetáculo Auto de Natal é um afago, um sopro de renovação, com a graça e a bobice dos palhaços", afirma.

Doutores da Alegria no Imip. Foto: Caio Danyalgil/Folha de Pernambuco

Presépio musical e elenco

Com trilha sonora tocada ao vivo pelo elenco e participação especial do sanfoneiro Dudu do Acordeon, o espetáculo adapta a história do nascimento de Jesus sob o olhar da palhaçaria.



Nove palhaços compõem o elenco: Maria e José são Dra. MonaLisa (Greyce Braga) e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), respectivamente. Os dois enfrentam uma saga, incluindo uma nuvem de gafanhotos no deserto e um burrinho empacado, para que o nascimento aconteça com a ajuda de um Doutor da Alegria.



Os Reis “Magros” são Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias), e entre os animais do presépio temos a ovelha, Dra. Baju (Juliana de Almeida), o burrinho, Dr. Gonda (Tiago Gondim), e a vaquinha, Dra. Nana (Ana Flávia).



A brincadeira fica completa com o anjo, Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro), e a estrela-guia, Dra. Muskyta (Olga Ferrario).



Mantida por meio de doações de pessoas físicas e empresas, sem custos para as unidades de saúde parceiras, a associação realiza visitas regulares duas vezes por semana nesses cinco hospitais ao longo de todo o ano.

Sessão aberta no Teatro do Parque

Para o público fora do ambiente hospitalar, o grupo realiza uma apresentação única no dia 6 de dezembro (domingo), às 11h, no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia-entrada), disponíveis pela plataforma Sympla.

Serviço

Roteiro nos hospitais

1º de dezembro (terça-feira), às 10h: Hospital Barão de Lucena (Iputinga)

2 de dezembro (quarta-feira), às 10h: IMIP (Coelhos)

9 de dezembro (quarta-feira), às 10h: Hospital da Restauração (Derby)

10 de dezembro (quinta-feira), às 9h30: Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Santo Amaro)

10 de dezembro (quinta-feira), às 11h30: Procape (Santo Amaro)

Sessão aberta ao público

Data: Domingo, 6 de dezembro de 2026

Horário: 11h

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, nº 81, Boa Vista, Recife (PE)

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia), à venda no Sympla

Como apoiar o projeto: doar.doutoresdaalegria.org.br

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