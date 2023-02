A- A+

CARNAVAL NOS HOSPITAIS Doutores da Alegria levam bloco do Miolinho Mole para os pacientes do Hospital da Restauração Parado desde 2020, o bloco voltou a sair este ano

Os Doutores da Alegria deram início à 16ª edição do bloco Miolinho Mole no Recife. Levando muito frevo, alegria e sorriso no rosto, os artistas realizaram a primeira ação nesta quarta-feira (8). Eles foram até o quarto andar do Hospital da Restauração, região central do Recife, onde ficam mais de 60 pessoas internadas, entre crianças e adolescentes, para retomar o bloco, que estava parado desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Nesta edição, o cortejo, que conta com 10 palhaços, homenageia o Carnaval de Pernambuco em cinco hospitais da capital pernambucana.

O coordenador artístico do Doutores da Alegria, Arilson Lopes, comemerou a volta, depois de dois anos, do Miolinho Mole para os hospitais.

“São dois anos de pandemia, muito tempo sem o bloco do Miolinho Mole sair. A gente está celebrando a vida, a saúde, o reencontro possível. E o Miolinho Mole vem para trazer para o hospital a possibilidade das crianças e adultos que estão aqui dentro, de brincar, pular, se divertir e sentir a energia do Carnaval”, comentou Arilson.





Acompanhando o filho Matheus Alves, internado há mais de 10 dias no HR, a coordenadora de franquias Maria Santana elogiou a iniciativa dos artistas:.

"É bom pros pacientes, porque acaba sendo uma diversão e uma distração para eles, o que ajuda muito no tratamento. Eles se sentem acolhidos com a preocupação dos artistas, que trazem essa alegria do dia a dia para eles”.

A médica pediatra Ana Cláudia Monteiro explicou o quão importante é a ação que os doutores da alegria realizam nos HR.

“Eles fazem parte do nosso dia a dia, duas vezes na semana a gente tem a visita dos Doutores da Alegria; eles fazem parte do tratamento dessas crianças. Dando uma motivação, alegria, para amenizar esse sofrimento de internamento” afirmou a média.

Programação

Além da ação desta quarta-feira (8), mais quatro hospitais recebem os Doutores. Na quinta-feira (9), às 10h, será no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e, às 11h30, no Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco(Procape), ambos no bairro de Santo Amaro.



Na próxima segunda-feira (13), às 10h, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), acolhe os artistas. Na terça-feira (14), também às 10h, a ação acontece no Hospital Barão de Lucena, na Caxangá.

