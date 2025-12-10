A- A+

Celebração Doutores da Alegria levam espetáculo de Auto de Natal para alegrar o Imip Primeira apresentação do auto natalino do grupo ocorreu na oncologia pediátrica da instituição, na manhã desta quarta-feira (10)

Conhecidos por alegrarem crianças em tratamento em hospitais do Recife, os Doutores da Alegria apresentaram o espetáculo Auto de Natal para celebrar o final de ano com música e muito bom humor.

A diversão tomou conta do quinto andar da oncologia pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na Boa Vista, área central da capital, na manhã desta quarta-feira (10).

No espetáculo musical, os palhaços contam a história do nascimento de Jesus com o toque que apenas os Doutores da Alegria têm.

A trilha sonora é executada ao vivo pelos próprios artistas, que são conhecidos por serem médicos besteirologistas.

Doutores da Alegria levaram diversão e bom humor para a oncologia pediátrica do Imip | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Para Gerlane Gomes, que é mãe de Yasmin e acompanha a filha de 8 anos durante o tratamento contra a leucemia, a presença semanal do grupo é motivo de felicidade.

“Está sendo uma maravilha para as crianças, os Doutores da Alegria são uma alegria imensa para mães e para as nossas crianças que vêm animar elas, que estão aqui passando por esse momento difícil”, disse Gerlane.

O coordenador artístico do Doutores da Alegria do Recife, Arilson Lopes, contou que o projeto funciona como o encerramento de um ciclo de trabalho feito durante todo o ano nos hospitais do Recife.

“O Auto de Natal é um projeto muito importante para Doutores da Alegria, porque ele encerra um ciclo de trabalho de um ano inteiro em cinco hospitais públicos de Recife. [...] Esse é o momento da gente trazer para cá um cortejo natalino e um espetáculo que conta a história do nascimento do menino Jesus, só que com graça, com leveza, com humanidade, com poesia e encantamento.”

O trabalho dos Doutores da Alegria é realizado por artistas profissionais, especialistas na linguagem da palhaçaria. Os hospitais atendidos pelo programa Palhaços nos Hospitais recebem as intervenções sem qualquer custo, ao longo de todo o ano.

“As crianças, os pais, os familiares, os médicos, toda a equipe do hospital aguardam por esse momento. É uma grande celebração, é onde a gente renova a nossa esperança na vida, a nossa esperança na cura e também a nossa alegria de viver”, afirmou o coordenador.

A apresentação foi a primeira promovida pelo grupo que atua anualmente em cinco hospitais do Recife. Outras ainda serão realizadas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Procape, em Santo Amaro, na terça-feira (16), às 9h30 e às 11h30, respectivamente.

Na quarta-feira (17), eles vão até o Hospital da Restauração, no Derby, às 10h. Já na quinta-feira (18), as apresentações terminam no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, também a partir das 10h.

“É um espetáculo que celebra a vida, eu acho ele perfeito para acabar o ano no hospital, porque a gente trabalha o ano inteiro com crianças, então nada melhor do que acabar o ano com o nascimento de uma criança”, comentou a atriz Greyce Braga, intérprete de Maria.

Greyce Braga, atriz conhecida como a palhaça Doutora MonaLisa, interpretou Maria no Auto de Natal dos Doutores da Alegria | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Os Doutores da Alegria atuam em cinco hospitais públicos da capital pernambucana duas vezes na semana. As ações são financiadas por doações de pessoas físicas e jurídicas, que garantem a continuidade do projeto.

O público pode contribuir com a organização através do Pix [email protected].

