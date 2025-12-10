Doutores da Alegria levam espetáculo de Auto de Natal para alegrar o Imip
Primeira apresentação do auto natalino do grupo ocorreu na oncologia pediátrica da instituição, na manhã desta quarta-feira (10)
Conhecidos por alegrarem crianças em tratamento em hospitais do Recife, os Doutores da Alegria apresentaram o espetáculo Auto de Natal para celebrar o final de ano com música e muito bom humor.
A diversão tomou conta do quinto andar da oncologia pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na Boa Vista, área central da capital, na manhã desta quarta-feira (10).
No espetáculo musical, os palhaços contam a história do nascimento de Jesus com o toque que apenas os Doutores da Alegria têm.
A trilha sonora é executada ao vivo pelos próprios artistas, que são conhecidos por serem médicos besteirologistas.
Para Gerlane Gomes, que é mãe de Yasmin e acompanha a filha de 8 anos durante o tratamento contra a leucemia, a presença semanal do grupo é motivo de felicidade.
“Está sendo uma maravilha para as crianças, os Doutores da Alegria são uma alegria imensa para mães e para as nossas crianças que vêm animar elas, que estão aqui passando por esse momento difícil”, disse Gerlane.
O coordenador artístico do Doutores da Alegria do Recife, Arilson Lopes, contou que o projeto funciona como o encerramento de um ciclo de trabalho feito durante todo o ano nos hospitais do Recife.
“O Auto de Natal é um projeto muito importante para Doutores da Alegria, porque ele encerra um ciclo de trabalho de um ano inteiro em cinco hospitais públicos de Recife. [...] Esse é o momento da gente trazer para cá um cortejo natalino e um espetáculo que conta a história do nascimento do menino Jesus, só que com graça, com leveza, com humanidade, com poesia e encantamento.”
O trabalho dos Doutores da Alegria é realizado por artistas profissionais, especialistas na linguagem da palhaçaria. Os hospitais atendidos pelo programa Palhaços nos Hospitais recebem as intervenções sem qualquer custo, ao longo de todo o ano.
“As crianças, os pais, os familiares, os médicos, toda a equipe do hospital aguardam por esse momento. É uma grande celebração, é onde a gente renova a nossa esperança na vida, a nossa esperança na cura e também a nossa alegria de viver”, afirmou o coordenador.
A apresentação foi a primeira promovida pelo grupo que atua anualmente em cinco hospitais do Recife. Outras ainda serão realizadas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Procape, em Santo Amaro, na terça-feira (16), às 9h30 e às 11h30, respectivamente.
Na quarta-feira (17), eles vão até o Hospital da Restauração, no Derby, às 10h. Já na quinta-feira (18), as apresentações terminam no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, também a partir das 10h.
“É um espetáculo que celebra a vida, eu acho ele perfeito para acabar o ano no hospital, porque a gente trabalha o ano inteiro com crianças, então nada melhor do que acabar o ano com o nascimento de uma criança”, comentou a atriz Greyce Braga, intérprete de Maria.
Os Doutores da Alegria atuam em cinco hospitais públicos da capital pernambucana duas vezes na semana. As ações são financiadas por doações de pessoas físicas e jurídicas, que garantem a continuidade do projeto.
O público pode contribuir com a organização através do Pix [email protected].