Doutores da Alegria levam espetáculo de São João para pacientes do IMIP

Alegria, forró e diversão. Os Doutores da Alegria iniciaram, nesta segunda-feira (19), a comemoração do São João nos hospitais do Recife com cortejo junino de palhaços e apresentação de uma peça. A primeira parada foi o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Na história, os doutores encenam, de forma animada e descontraída, o espetáculo "Presepada de São João", baseado no cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”. Na peça, o noivo, Dr. Gonda (Tiago Gondim), é doidinho pela noiva, Dra. Muskyta (Olga Ferrario), mas morre de medo do pai dela, Dr. Micolino Lampião (Marcelino Dias). E, para não encarar a fera, esse palhaço apronta um monte de presepadas, vistas e comentadas de perto pela dupla de fuxiqueiros: Dra. Nana (Ana Flávia) e Dr. Wago (Wagner Montenegro).

O folheto foi escrito por Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, que também assina a direção da peça. A assistência de direção é de Marcelo Oliveira e a produção de Nice Vasconcelos.

"Foi um processo muito leve, muito divertido e muito desejado por toda a equipe, porque esse é um momento muito importante das festas populares que estão acontecendo no Estado inteiro e que as crianças hospitalizadas não teriam acesso se nós não trouxessemos a festa aqui pra dentro. Pra gente, é uma alegria imensa poder estar aqui no IMIP duas vezes por semana, criando esse vínculo, criando essas histórias com as crianças ao longo do ano inteiro. Então, é sempre muito emocionante poder ver a reação das crianças quando recebem os palhaços, como elas conseguem, aos pouquinhos, ir mudando o seu estado, e entedendo que o hospital também é um local possível para brincadeiras", diz Arilson Lopes.

Alegria para toda a família

Acompanhada da filha Ágata, de 2 anos, que faz tratamento para Leucemia Linfoide Aguda, Maria Clara Silva diz que os Doutores da Alegria deixam o ambiente do hospital alegre e divertido. "É gratificante ter eles por aqui, que já é um ambiente muito pesado para se estar. As crianças vivem tensas, estressadas, por conta dos procedimentos, mas eles trazem essa alegria, de fato. Trazem essa animação mesmo. Brincam com as mães e deixam a gente mais tranquilas. As crianças brincam, se distraem, se divertem. Eles deixam o ambiente muito mais leve", diz.

Já Thiago Róger, pai de Cauã - que faz tratamento para neuroblastoma -, chama a atenção sobre a importância da ação dos palhaços nos hospitais. "Eles são pessoas maravilhosas que vêm trazer alegria para essas crianças, que estão precisando. Levantar o astral deles. E isso é super importate num momento que eles estão passando. Esses doutores são pessoas que a gente fica sem palavras para definir. Eles vêm trazer uma alegria contagiante", conta.

Programação nos hospitais

20/06, terça-feira, às 10h, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e, às 11h30, no Procape

21/06, quarta-feira, às 10h, no Hospital da Restauração

22/06, quinta-feira, às 10h, no Hospital Barão de Lucena

