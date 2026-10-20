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SAÚDE Doutores da Alegria levam humanização da saúde à HospitalMed 2026 ONG participa da feira com palestra, intervenções artísticas e estande, entre esta quarta-feira (21) e sexta-feira (23), em Olinda

A ONG Doutores da Alegria participa da 14ª edição da HospitalMed, desta quarta (21) até sexta-feira (23), com palestra, intervenções artísticas e estande para discutir a importância da humanização no ambiente hospitalar.

A programação ocorre no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, e busca ampliar o diálogo entre arte, cultura e profissionais do setor de saúde. Para outras informações, consulte o site da organização.

Na abertura da feira, nesta quarta-feira (21), às 16h, a diretora executiva da associação, Daiane Barbieri, ministra a palestra “O poder da alegria em ambientes adversos: presença e cuidado pelo olhar dos Doutores da Alegria”, no espaço Vida60+Expo.

A atividade contará com uma intervenção musical do elenco pernambucano e a participação dos palhaços Dr. Eu_zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias), ambos com mais de 60 anos.

De acordo com Daiane Barbieri, a palhaçaria contribui para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, especialmente para crianças e familiares que enfrentam situações de vulnerabilidade durante o tratamento de doenças.

A diretora destaca que o trabalho utiliza a arte para promover interações sensíveis e valorizar o momento presente, com artistas profissionais que recebem treinamento continuado.

“O olhar do palhaço é muito parecido com o da criança, é genuíno e interessado em viver o momento presente", iniciou. "Nos hospitais, quando as famílias passam por situações de vulnerabilidade diante da doença, garantimos que a arte faça parte desse ambiente adverso por meio de artistas profissionais, que possuem treinamento continuado, e estão preparados, com esse olhar sensível e humano, para lidar com o tempo presente”, completou.

A associação também manterá um estande no espaço Vida60+Expo durante os três dias de evento.

A participação ocorre no ano em que a organização celebra 23 anos de atuação no Recife, onde mais de 1,2 milhão de pessoas já foram beneficiadas pelo Programa de Palhaços em Hospitais.

Em 2025, o número de pessoas alcançadas ultrapassou 100 mil. Segundo Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife, esta é a segunda participação consecutiva da ONG na HospitalMed.

Objetivo

A iniciativa busca estabelecer novas parcerias com instituições e profissionais da área hospitalar, além de fortalecer o reconhecimento da arte e da cultura como parte das necessidades humanas, inclusive nos serviços de saúde.

Fundada há 35 anos, a organização atua com artistas profissionais especializados na linguagem da palhaçaria.

Embora o atendimento seja oferecido gratuitamente aos hospitais públicos parceiros, o trabalho não é voluntário: os integrantes do elenco passam por formação e acompanhamento artístico contínuos para aprimorar as intervenções realizadas nas unidades de saúde.

Atualmente, dez artistas integram o elenco pernambucano dos Doutores da Alegria.

No Recife, as visitas ocorrem durante todo o ano, duas vezes por semana, nas alas pediátricas de cinco hospitais públicos: Hospital da Restauração, Hospital Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape) e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

A HospitalMed 2026 reúne mais de 300 expositores e 400 marcas, com expectativa de receber mais de 29 mil visitantes.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a feira inclui exposição de produtos e serviços, atividades de conteúdo, tecnologia e oportunidades de negócios, além de iniciativas como o Start Health Innovation, o 15º Congresso de Gestão e Saúde e o Vida60+Expo.

Serviço:

HospitalMed 2026

Local: Pernambuco Centro de Convenções, Olinda

Data: Quarta, quinta e sexta-feira, 21, 22 e 23 de outubro

Horário: 14h às 20h

Credenciamento para profissionais com CNPJ: gratuito

Entrada para pessoa física (CPF): R$ 50

Localização: Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda

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