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AÇÃO SOLIDÁRIA

Doutores da Alegria realizam espetáculo Presepada de São João nos Hospitais do Recife

Entre os dias 10 e 16 de junho, cinco hospitais públicos vão receber, com cortejo e diversão, o São Joãozinho dos palhaços

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Doutores da Alegria animam a manhã das crianças em tratamento no ImipDoutores da Alegria animam a manhã das crianças em tratamento no Imip - Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

Os palhaços dos Doutores da Alegria vão levar forró, pé de serra e a promessa de várias risadas com a peça Presepada de São João aos hospitais públicos do Recife. A temporada deste ano ocorrerá em cinco unidades de saúde, com início nesta quarta (10) e seguindo até a próxima terça-feira (16).

A temporada 2026 do São Joãozinho dos Doutores da Alegria começa no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos, Centro do Recife, às 10h da próxima quarta-feira. Na quinta-feira (11), às 9h30, os palhaços marcam presença no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE) e, às 11h, seguem para o Procape, em Santo Amaro.

Na segunda-feira (15), o arraial ocorrerá às 10h, no Hospital da Restauração, no Derby. No dia seguinte (16), às 10h, os Doutores da Alegria encerram a programação no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, Zona Oeste do Recife.

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As trilhas sonoras do cortejo junino e do espetáculo são realizadas ao vivo pelos palhaços. Pela segunda vez consecutiva, os besteirologistas contam com a participação do músico Ricardo Lima, que assume papel especial na dramaturgia da peça: é o “São Foneiro”.

As aulas de canto fazem parte de uma rotina de treinamentos dos Doutores da Alegria, artistas profissionais com formação na área da palhaçaria. Apesar dos hospitais receberem o trabalho de forma gratuita, as intervenções dos palhaços nos hospitais não são voluntárias.

Durante a preparação para este São Joãozinho, os palhaços fizeram aulas de canto com a professora Gabriela Martinez, treinando o repertório tradicional de São João.

“A musicalidade é uma ferramenta importante no trabalho cotidiano dos palhaços. As aulas foram uma oportunidade de nos aprimorar para que o São Joãozinho alcance as crianças e o público dos hospitais de uma forma ainda mais especial”, conta o coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, Arilson Lopes.

Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da AlegriaArilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O elenco pernambucano é formado por dez artistas, que atuam em duplas e visitam cada um dos cinco hospitais parceiros do Recife duas vezes por semana durante o ano inteiro. Em datas especiais, como Carnaval, São João e Natal, o elenco se reúne para ações coletivas.

No São Joãozinho, além de um cortejo junino pelas alas pediátricas dos hospitais, os palhaços apresentam o espetáculo Presepada de São João, baseado no livreto de cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”.

A peça conta a história do casamento de Dr. Gonda (Tiago Gondim) e de Dra. Baju (Juliana de Almeida), que corre o risco de não acontecer. Na trama, o noivo fica com medo do sogro, Dr. Mircolino Lampião, conhecido por ser valente, e foge às pressas disfarçado de noiva.

Com o decorrer da história, a verdadeira noiva pensa que o palhaço fujão não deseja mais se casar e resolve tirar essa história a limpo. O cordel que deu origem à peça foi escrito por Arilson Lopes, que também é diretor do espetáculo.

Nesse enredo, outras personagens ajudam a aumentar a confusão do pré-casório, como as fofoqueiras, Dra. Muskyta (Olga Ferrario), Dra. Nana (Ana Flávia) e Dra. MonaLisa (Greyce Braga). O narrador da história é o balão de São João, Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro).

Além disso, no enredo, o elenco dá vida a dois santos juninos, São João (Dr. Eu_Zébio/Fábio Caio) e Santo Antônio (Dr. Dud Grud/Eduardo Filho), que estão prontos para abençoar a união caso realmente aconteça.

“O São João é uma festa muito afetiva no Nordeste inteiro e em todas as regiões de Pernambuco. Fazer o São Joãozinho nos hospitais é uma forma de mostrar que a vida também acontece dentro dos hospitais. Por mais que as famílias estejam vivendo momentos difíceis, tentamos preservar a alegria da infância”, pontuou Arilson Lopes.

 

Programação do São Joãozinho nos hospitais:
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE)

Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape)

Hospital da Restauração (HR)

 

Hospital Barão de Lucena (HBL)

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