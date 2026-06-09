A- A+

AÇÃO SOLIDÁRIA Doutores da Alegria realizam espetáculo Presepada de São João nos Hospitais do Recife Entre os dias 10 e 16 de junho, cinco hospitais públicos vão receber, com cortejo e diversão, o São Joãozinho dos palhaços

Os palhaços dos Doutores da Alegria vão levar forró, pé de serra e a promessa de várias risadas com a peça Presepada de São João aos hospitais públicos do Recife. A temporada deste ano ocorrerá em cinco unidades de saúde, com início nesta quarta (10) e seguindo até a próxima terça-feira (16).

A temporada 2026 do São Joãozinho dos Doutores da Alegria começa no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos, Centro do Recife, às 10h da próxima quarta-feira. Na quinta-feira (11), às 9h30, os palhaços marcam presença no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE) e, às 11h, seguem para o Procape, em Santo Amaro.

Na segunda-feira (15), o arraial ocorrerá às 10h, no Hospital da Restauração, no Derby. No dia seguinte (16), às 10h, os Doutores da Alegria encerram a programação no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, Zona Oeste do Recife.

As trilhas sonoras do cortejo junino e do espetáculo são realizadas ao vivo pelos palhaços. Pela segunda vez consecutiva, os besteirologistas contam com a participação do músico Ricardo Lima, que assume papel especial na dramaturgia da peça: é o “São Foneiro”.

As aulas de canto fazem parte de uma rotina de treinamentos dos Doutores da Alegria, artistas profissionais com formação na área da palhaçaria. Apesar dos hospitais receberem o trabalho de forma gratuita, as intervenções dos palhaços nos hospitais não são voluntárias.

Durante a preparação para este São Joãozinho, os palhaços fizeram aulas de canto com a professora Gabriela Martinez, treinando o repertório tradicional de São João.

“A musicalidade é uma ferramenta importante no trabalho cotidiano dos palhaços. As aulas foram uma oportunidade de nos aprimorar para que o São Joãozinho alcance as crianças e o público dos hospitais de uma forma ainda mais especial”, conta o coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, Arilson Lopes.

Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O elenco pernambucano é formado por dez artistas, que atuam em duplas e visitam cada um dos cinco hospitais parceiros do Recife duas vezes por semana durante o ano inteiro. Em datas especiais, como Carnaval, São João e Natal, o elenco se reúne para ações coletivas.

No São Joãozinho, além de um cortejo junino pelas alas pediátricas dos hospitais, os palhaços apresentam o espetáculo Presepada de São João, baseado no livreto de cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”.

A peça conta a história do casamento de Dr. Gonda (Tiago Gondim) e de Dra. Baju (Juliana de Almeida), que corre o risco de não acontecer. Na trama, o noivo fica com medo do sogro, Dr. Mircolino Lampião, conhecido por ser valente, e foge às pressas disfarçado de noiva.

Com o decorrer da história, a verdadeira noiva pensa que o palhaço fujão não deseja mais se casar e resolve tirar essa história a limpo. O cordel que deu origem à peça foi escrito por Arilson Lopes, que também é diretor do espetáculo.

Nesse enredo, outras personagens ajudam a aumentar a confusão do pré-casório, como as fofoqueiras, Dra. Muskyta (Olga Ferrario), Dra. Nana (Ana Flávia) e Dra. MonaLisa (Greyce Braga). O narrador da história é o balão de São João, Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro).

Além disso, no enredo, o elenco dá vida a dois santos juninos, São João (Dr. Eu_Zébio/Fábio Caio) e Santo Antônio (Dr. Dud Grud/Eduardo Filho), que estão prontos para abençoar a união caso realmente aconteça.

“O São João é uma festa muito afetiva no Nordeste inteiro e em todas as regiões de Pernambuco. Fazer o São Joãozinho nos hospitais é uma forma de mostrar que a vida também acontece dentro dos hospitais. Por mais que as famílias estejam vivendo momentos difíceis, tentamos preservar a alegria da infância”, pontuou Arilson Lopes.

Programação do São Joãozinho nos hospitais:

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

Data: Quarta-feira, 10 de junho

Horário: 10h

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE)

Data: Quinta-feira, 11 de junho

Horário: 9h30

Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape)

Data: Quinta-feira, 11 de junho

Horário: 11h

Hospital da Restauração (HR)

Data: Segunda-feira, 15 de junho

Horário: 10h

Hospital Barão de Lucena (HBL)

Data: Terça-feira, 16 de junho

Horário: 10h

Veja também