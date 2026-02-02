A- A+

AÇÃO SOLIDÁRIA Doutores da Alegria unem Pernambuco e Bahia e levam alegria às alas infantis do Imip A 19ª edição do bloco Miolinho Mole acontece de 2 a 12 de fevereiro, com homenagens a Chico Science e manguebeat

Os Doutores da Alegria uniram, na manhã desta segunda-feira (2), a cultura de Pernambuco e da Bahia ao lançar a 19ª edição do bloco Miolinho Mole.

A ação ocorreu no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, homenageando o manguebeat com uma paródia da música "A Praiera", além dos 60 anos de Chico Science, idade que ele completaria neste ano. A programação segue até o próximo dia 12.

Nos últimos tempos, a mistura Pernambuco-Bahia tem gerado grande repercussão, especialmente após as quatro indicações ao Oscar do filme brasileiro "O Agente Secreto", ambientado no Recife nos anos 1970. A obra é estrelada pelo ator baiano Wagner Moura e dirigida por Klebér Mendonça Filho.

Para os Doutores da Alegria, o carnaval é uma oportunidade especial de unir as culturas dos dois estados nordestinos, que têm no período um de momentos mais representativos. Além disso, consideram uma oportunidade de comprovar que a suposta rivalidade entre os estados foi superada.

Nas alas infantis do Imip, palhaços, crianças, pais e profissionais de saúde cantaram em coro uma paródia de "A Praieira", música de Chico Science & Nação Zumbi.

Para marcar a homenagem, a roupa de trabalho, o tradicional jaleco, vai ganhar um adereço especial: cabeças de caranguejo, desenhadas pelo aderecista Antônio Olivier.

Coordenador artístico da Unidade Recife do Doutores da Alegria, Arilson Lopes fala sobre as homenagens do Miolinho Mole 2026 ao Carnaval de Pernambuco e da Bahia.

"Nesta edição, estamos com um tema muito especial, homenageando os carnavais de Pernambuco e da Bahia. Prestamos homenagem ao manguebeat e Chico Science com uma paródia muito especial da canção 'A Praiera' e também ao carnaval baiano com um trio elétrico instrumentado. Além disso, três músicos eletrizados nos acompanham durante esse cortejo, pois essa é uma festa muito importante que acontece no hospital, que faz a diferença na vida dessas crianças aqui presentes", destacou.

Este ano, o Miolinho Mole homenageia Chico Science, que completaria 60 anos no dia 13 de março de 2026, com os doutores utilizando grandes chapéus de caranguejo na cabeça, em uma composição totalmente estilizada. Foto: Leandro de Santana / Folha de Pernambuco

A agenda da 19ª edição do Miolinho Mole começou nesta segunda-feira (2), no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos.

Na quarta-feira (4), a folia será no Hospital da Restauração (HR), no Derby.

Já na terça-feira da próxima semana, os palhaços irão ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e ao Procape, em Santo Amaro. Na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, o bloco chega ao Hospital Barão de Lucena (HBL), na Iputinga.

Os cortejos carnavalescos dos palhaços começam às 10h, exceto no HUOC, onde o bloco começará às 9h30, e no Procape, às 11h. Além do manguebeat pernambucano, o Miolinho Mole será incrementado por um trio elétrico inédito, inspirado na invenção de Dodô e Osmar, que transformou o carnaval baiano.

No bloco, o trio elétrico de palhaços é uma criação do artista Fábio Caio que, além de ator e palhaço, conhecido nos hospitais como Dr. Eu_Zébio, também é bonequeiro.

Em sua 19ª edição, o Miolinho Mole contará com os nove palhaços que integram o elenco pernambucano da associação Doutores da Alegria: Dra. Baju (Juliana de Almeida), Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio), Dr. Gonda (Tiago Gondim), Dr. Micolinho (Marcelino Dias), Dra. MonaLisa (Greyce Braga), Dra. Muskyta (Olga Ferrario), Dra. Nana (Ana Flávia) e Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro).

Como funcionar o trabalho do Doutores da Alegria?

O trabalho dos Doutores da Alegria não é voluntário. Os hospitais não pagam nada para receber as intervenções, mas os palhaços são profissionais remunerados, especializados na linguagem da palhaçaria.

Há ainda uma equipe administrativa e de produção necessária à manutenção das atividades da organização.

O Miolinho Mole reúne o elenco inteiro dos Doutores da Alegria, mas durante todo o ano, duas vezes por semana, as visitas são feitas por duplas de palhaços. Foto: Leandro de Santana / Folha de Pernambuco

Enfermeiro da hemodiálise pediátrica, Jordy Alisson destaca a importância da ação dos Doutores da Alegria em levar diversão e entretenimento para as crianças hospitalizadas.

"O bloquinho dos Doutores da Alegria é muito essencial, porque eles trazem aquela animação contagiante para essas crianças, levando em consideração que a hemodiálise é um tratamento bastante difícil", explica.

"Os meninos daqui conseguem sentir a alegria brincando o Carnaval. É um momento de diversão para as crianças, e elas se sentem muito felizes. Você consegue perceber no sorriso de cada uma a importância dessa ação para elas, que têm o dia a dia tão difícil. Ficamos muito felizes com os doutores aqui", pontuou.

Programação do bloco Miolinho Mole:

Segunda-feira (2): no Imip, às 10h;

Quarta-feira (4): no Hospital da Restauração, às 10h;

Terça-feira (10): no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), às 9h30, e no Procape, às 11h;

Quinta-feira (12): no Hospital Barão de Lucena, às 10h.

Homenagens no Carnaval do Recife

Em 2026, o trabalho da associação Doutores da Alegria completa 35 anos no Brasil e 23 anos na capital pernambucana e, por isso, será homenageado por dois blocos no carnaval do Recife.

O bloco infantojuvenil O Bondinho, ligado ao Bonde Bloco Carnavalesco Lírico, terá os Doutores da Alegria como tema do carnaval 2026, celebrando o trabalho dos palhaços com músicas e fantasias.

“A sensibilidade, a dedicação e a potência transformadora que o grupo leva por meio da arte e do riso se conectam profundamente com o espírito lúdico e afetivo do nosso bloco”, disse o presidente do Bonde, Alcides Campelo Cavalcanti.

O Bondinho estará no palco da Praça do Arsenal na próxima sexta-feira (6), às 17h30. Os palhaços acompanham o bloco no Bairro do Recife nas duas datas.

Quem fará a outra homenagem é o Quebra Baque, bloco de maracatu. O grupo fará um cortejo na terça-feira de Carnaval, às 16h, na rua Tomazina, no Bairro do Recife.

Na terça-feira de carnaval (17), o Quebra Baque, bloco de maracatu, homenageia os Doutores da Alegria. O cortejo do bloco começa às 16h, na Rua Tomazina, no Bairro do Recife. Foto: Leandro de Santana / Folha de Pernambuco

“Os Doutores da Alegria têm uma relação muito forte com a cultura pernambucana, com o Carnaval, com a cidade, então participar desta festa sendo homenageados por dois blocos é muito especial”, diz o coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

Agenda de homenagens aos Doutores da Alegria no carnaval

O Bondinho : sexta-feira (6), às 17h30, no palco da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife;

: sexta-feira (6), às 17h30, no palco da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife; Quebra Baque : terça-feira (17), às 16h, na Rua Tomazina, também no Bairro do Recife.

Como ajudar na manutenção da associação Doutores da Alegria

A organização é mantida por doações de pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, a captação de recursos junto às empresas e associações empresariais é possível por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, e Imposto de Renda, até 4% do lucro presumido na declaração.

Pessoas físicas podem contribuir via site e pix (e-mail: [email protected]), pelo programa Nota Fiscal Paulista, programas de milhagem e também pelo Imposto de Renda (até 6% do valor da declaração).

Mais informações para doações via IR podem ser obtidas por meio do site.

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e aprimoramento técnico dos artistas. Todas as informações sobre a organização e doações podem ser obtidas no site.

