Solidariedade Doutores da Alegria promovem espetáculo de São João e animam crianças em tratamento no Imip A visita e o espetáculo aconteceram no bloco de Oncologia pediátrica da instituição

As crianças que realizam tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na área central do Recife, tiveram um momento animado na manhã desta quarta-feira (11). Com muito forró pé de serra, os Doutores da Alegria realizaram um espetáculo junino, animando os pacientes e funcionários da instituição.

Os palhaços apresentaram a peça Presepada de São João, que tem duração de 40 minutos e é baseada no livreto de cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”.

Escrito por Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria e diretor da peça, e produzido por Nice Vasconcelos, o folheto conta a história de um casamento de palhaços na festa de São João.

A visita e o espetáculo aconteceram no bloco de Oncologia pediátrica do Imip. Para além da diversão proporcionada pelo grupo, o momento também funcionou como um “respiro” para as crianças que realizam tratamento na unidade e os pais que fazem o acompanhamento.

“Os Doutores da Alegria estão fazendo 34 anos de existência no Brasil. Só em Recife, são 21 anos de atuação em cinco hospitais públicos - Imip, Restauração, Barão de Lucena, Oswaldo Cruz e Procape. E em uma época como essa, de São João, em que as crianças estão internadas e não podem ficar lá fora, a gente traz a alegria do São João para dentro do hospital. Esse trabalho cativa, transforma o ambiente hospitalar e ajuda também no tratamento da criançal”, destacou Arilson Lopes.

Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O sentimento se fez na prática. Assim foi o que confessou Janaína Eufrásio, mãe de Brenda Vitória, de sete anos, que faz tratamento para neuroblastoma, um câncer geralmente encontrado nas pequenas glândulas que ficam em cima dos rins (glândulas adrenais), há um ano e sete meses.

“Os doutores da Alegria trouxeram uma ressignificação para o tratamento dela. Brenda era uma menina que saiu da sua rotina de escola, de balé, das suas atividades diárias e veio ficar dentro do hospital. No início, ela passou quase dois meses internada, então foi muito difícil para ela aceitar o tratamento. E os doutores da alegria facilitaram essa adaptação à nova realidade. Então, hoje, esse lindo projeto faz com que ela se sinta à vontade, ficando muito feliz e muito alegre quando vem para cá”, comentou Janaína.

Brenda Vitória e sua mãe, Janaína Eufrásio | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O mesmo vale para Rosilene Salvino, mãe de Elias Fernandes, de 11 anos. Ela, que acompanha o filho há três anos no tratamento de um tumor na cabeça, destacou que o menino se diverte bastante com a presença dos Doutores da Alegria.

“Elias chegou a um estágio em que o tratamento não vai mais funcionar para ele, porque está avançado, mas ele continua firme e forte. Nunca deixou de sorrir, principalmente com essa iniciativa”, destacou Rosilene, que teve a confirmação do filho: “Teve muita música, dança. Gostei bastante”, afirmou Elias.

Elias e os Doutores da Alegria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Sentimento mútuo

Se para as crianças e os pais, a iniciativa tem um impacto positivo, para os Doutores da Alegria, não seria diferente. Assim destacou Tiago Gondim, que interpreta o Doutor Gonda e integra o projeto há sete anos.

“Quando eles veem a gente, eles adoram. Eu fico feliz e eles também. É muito desta mudança de energia que a gente faz nos lugares, porque quando a gente chega, a gente chega ‘chegando’. Então é sorriso, choro, abraço, alegria e felicidade”, revelou Gondim.

Juliana de Almeida, que interpreta a Doutora Baju e integra o projeto há 15 anos, destacou a relação que é construída com as crianças.

“O que é bom é isso: encontra com a verdade de cada criança. Se ela está disponível para o encontro, bom. Mas quando ela não está, a gente respeita e negocia com ela se pode ir depois ou não”, comentou.

Doutor Gonda (Tiago Gondim) e Doutora Baju (Juliana de Almeida) | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Programação

Além da apresentação do espetáculo no Imip, os Doutores da Alegria têm programação confirmada para esta e a próxima semana nos outros hospitais do Recife. Confira:

12/06, quinta-feira, às 9h30, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz; e às 11h, no Procape

16/06, segunda-feira, às 10h, no Hospital da Restauração

17/06, terça-feira, às 10h, no Hospital Barão de Lucena

Doutores da Alegria

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos.

Desenvolve o Programa de Palhaços em 16 hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A Escola Doutores da Alegria traz formações diversas para o público em geral, para jovens em situação de vulnerabilidade social e para artistas e, entre suas iniciativas, se destaca o Programa de Formação de Palhaço para Jovens, em São Paulo, e o Curso livre de Palhaçarias para Jovens, no Recife.

Os Doutores da Alegria não são voluntários: os artistas, que têm formação profissional na área da palhaçaria, atuam o ano inteiro nos hospitais, duas vezes por semana, passam por treinamento e atualizações constantes. Os hospitais parceiros do programa Palhaços nos hospitais não pagam nada para receber o trabalho dos Doutores da Alegria.

Como ajudar na manutenção da associação Doutores da Alegria?

O trabalho da associação Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por doações de empresas e de pessoas físicas, tanto por recursos próprios quanto por recursos advindos por meio das leis de incentivo fiscal.

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas. Para contribuir com a manutenção do trabalho, basta acessar o site.



