Recife Doze crianças com deficiência vêm do Sertão para conhecer o mar, no Recife Traslado até a praia de Boa Viagem contou com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Doze crianças com deficiência viajaram de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, até o Recife, para realizar o sonho de conhecer o mar.



O traslado até a praia de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, contou com escolta de viaturas e motos da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



De acordo com a corporação, das 12 crianças, 11 são usuárias de cadeira de rodas e uma possui microcefalia e mobilidade reduzida.



Acompanhadas de suas famílias, elas foram recepcionadas, último sábado (11), na arena do projeto social Praia sem Barreiras, que fica na faixa de areia da praia, nas proximidades do Posto 7.



Para ver pela primeira vez o mar e curtir a praia, o grupo de 7 a 13 anos, saiu de Arcovede, localizado a quase 260 km do Recife, às 4h30, chegando à Boa Viagem por volta das 10h.



A viagem de volta para casa começou no início da tarde, às 14h.



A viagem foi uma parceria entre a Prefeitura do Recife, Uninassau e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Crianças viajaram de Arcoverde até o Recife. Foto: Divulgação/PRF

“Eu não tenho palavras para descrever como é gratificante poder fazer parte da realização do sonho dessas crianças. Estávamos todos ansiosos para ver esses sorrisos”, declarou o PRF Miranda.



A professora de Educação Física Adaptada Ana Zélia Belo foi a idealizadora da ação e se disse emocionada de ter conseguido realizar o sonho das crianças.

“Eu sempre sonhei em trazer essas crianças lá de Arcoverde até o mar. Me sinto agora realizada por termos, juntos, conseguido proporcionar esse momento de lazer, de inclusão e de dignidade”, afirmou Ana.



O pequeno Miguel, de 7 anos, deixou de lado a cadeira de rodas e mergulhou nas águas salgadas. Assim como ele, as outras crianças de Arcoverde também puderam ter a mesma experiência.

Miguel foi uma das crianças a conhecer o mar. Foto: Divulgação/PRF

"O contato dessas crianças com o mar não é apenas um momento de diversão, mas também de novas experiências. É a realização de sonhos, que resultará em rostos de alegria e admiração”, destacou o diretor de Governança Social da Uninassau, Sérgio Murilo.



Sobre o Praia sem Barreiras

O Praia sem Barreiras teve início em 2013 e funciona de sexta-feira a domingo, das 8h às 13h, sempre em dias em que a maré está baixa.



É montada uma estrutura na areia com uma esteira especial que leva as pessoas até o mar, além do uso de cadeiras anfíbias, que possui cinto e braços que funcionam como boias.

Toda a assistência é realizada por estudantes de Fisioterapia, Educação Física, Enfermagem e Turismo da Uninassau, que atuam como voluntários. Eles recebem capacitações para poder atender os usuários.

