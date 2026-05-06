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imprensa Doze jornalistas assassinados na América Latina em 2025, sete no México A ONG também documentou um total de 674 agressões contra a imprensa em quatro países: México com 451, Guatemala com 91, Honduras com 77 e El Salvador com 55

Pelo menos 12 jornalistas foram assassinados na América Latina no ano passado, sete deles no México, que continua sendo um dos países mais perigosos do mundo para exercer o jornalismo, informou nesta quarta-feira (6) a ONG Article 19.

Além dos repórteres mortos, a organização contabiliza no México um jornalista desaparecido e oito tentativas de assassinato, seguido pela Guatemala, com três comunicadores assassinados e um desaparecido, e por Honduras, com dois jornalistas mortos.

"A violência letal persiste, é a forma mais brutal de censura que podemos encontrar, mas já não atua sozinha, é a ponta do iceberg de estruturas de silêncio cada vez mais sofisticadas", advertiu Leopoldo Maldonado, durante a apresentação de um relatório anual.

A ONG também documentou um total de 674 agressões contra a imprensa em quatro países: México com 451, Guatemala com 91, Honduras com 77 e El Salvador com 55.

Adicionalmente, organizações parceiras da Article 19 documentaram 1.200 agressões em Cuba e Nicarágua no ano passado, destacou Maldonado.

"A censura já não é exercida apenas com golpes ou balas, ela também é exercida por meio do que denominamos um ambiente hostil, isto é, estigmatização, descrédito, pressão acumulada, isolamento e exílio", acrescentou o ativista.

Ele citou como exemplo o caso salvadorenho, onde em apenas um ano 44 jornalistas foram forçados a deixar o país. "Não é necessário prender a imprensa quando o próprio ambiente se torna impossível para exercer o jornalismo", apontou Maldonado.

Ele alertou que outro padrão estrutural nos países estudados é o abuso do poder político e a "instrumentalização das instituições", em particular do Poder Judiciário, para silenciar jornalistas.

Em El Salvador, Cuba e Nicarágua, 100% das agressões documentadas foram responsabilidade do Estado, enquanto no México os ataques de autoridades representaram 50% do total, detalhou o ativista.

A organização não mencionou o crime organizado entre os responsáveis pelas agressões contra a imprensa no México nem nos outros países analisados.

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