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CAMARAGIBE Doze linhas de ônibus deixam terminal provisório de Camaragibe neste sábado (10); confira mudanças Mudança acontece a partir da finalização das obras do Ramal da Arena de Pernambuco. As linhas passarão a iniciar e finalizar suas viagens no Terminal Integrado de Cosme e Damião

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) anunciou mudanças na operação de ônibus em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a partir deste sábado (10). Doze linhas que funcionam na área do Terminal Integrado de Camaragibe provisório serão transferidas para o Terminal Integrado de Cosme e Damião.

A alteração acontece após o início da fase de finalização das obras do sistema viário do Ramal da Arena de Pernambuco. Para a viabilização da conclusão, será necessário transferir a operação que atualmente funciona no terminal provisório.

No entanto, a mudança das linhas não significa que o ramal estará totalmente liberado para o tráfego. A conclusão dos serviços e a liberação integral do sistema viário ocorrerão após a finalização das intervenções necessárias.

Segundo o Grande Recife, a mudança foi necessária para garantir a segurança da operação e dos passageiros na área que vinha sendo utilizada de forma provisória. O TI Camaragibe também passará por obras de reforma e requalificação durante o período de desativação.

Porém, o atendimento aos passageiros no entorno do antigo terminal será mantido. A linha 2450 - TI Camaragibe (Conde da Boa Vista) continuará realizando embarques na região, mas passará a iniciar suas viagens no TI Cosme e Damião.

Será mantido um ponto de embarque exclusivo na área onde funciona a operação provisória. O destino eletrônico (nome) da linha será atualizado para 2450 - TI Cosme e Damião (Conde da Boa Vista).

Linhas alteradas

Ao total, serão doze linhas com a operação alterada a partir de sábado.

Veja quais são as linhas transferidas para o TI Cosme e Damião:



2448 – Alto Santo Antônio/TI Camaragibe;

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista);

2456 – Viana/TI Camaragibe;

2467 – Chã de Cruz/TI Camaragibe;

2473 – João Paulo II/TI Camaragibe;

2476 – Santa Mônica/TI Camaragibe;

2477 – Santa Terezinha/TI Camaragibe;

2481; 2486 – Penedo/TI Camaragibe;

2487 – Várzea Fria/TI Camaragibe;

2478 – Santana/TI Camaragibe;

2459 – TI Cosme e Damião/TI Caxangá.

Os percursos das linhas passarão a ser realizados a partir do Terminal Integrado de Cosme e Damião.

Nomes diferentes

Os destinos eletrônicos também serão atualizados.

A linha 2448 passará a ser chamada 2448 – Alto Santo Antônio/TI Cosme e Damião. Já a 2456 será apresentada como 2456 – Viana/TI Cosme e Damião, enquanto as linhas 2467, 2473, 2476 e 2477 também terão o nome do novo terminal incorporado ao destino eletrônico.

As linhas 2486 e 2487 passarão a operar como 2486 – Penedo/TI Cosme e Damião e 2487 – Várzea Fria/TI Cosme e Damião, respectivamente.

A linha 2478 também deixa de operar até o centro de Camaragibe. Atualmente, o serviço opera até o centro com o nome 2478 – Santana/Centro de Camaragibe. A partir da mudança, passará a operar a partir do Terminal Integrado de Cosme e Damião, com a identificação 2478 – Santana/TI Cosme e Damião.

O novo percurso utilizará o Ramal da Arena de Pernambuco e a Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), seguindo posteriormente pelas vias que dão acesso à região de Santana.

Horário das linhas

A utilização do ramal pelas linhas não significa que todas as obras estejam concluídas ou que toda a via esteja liberada.

Segundo o Grande Recife, com a transferência da operação, os pontos de embarque das linhas serão distribuídos dentro do TI de Cosme e Damião. Em alguns casos, mais de uma linha utilizará o mesmo ponto. Porém, para evitar conflitos entre os ônibus, foram realizados ajustes nos quadros de horários das linhas que compartilharão os mesmos pontos de embarque.

Os passageiros deverão ficar atentos à sinalização instalada no terminal e poderão procurar os profissionais que estarão no local para receber orientações.

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