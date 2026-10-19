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IMIGRAÇÃO

Doze migrantes morrem no Mar Egeu

Outras 14 pessoas que estavam no barco foram resgatadas

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Doze migrantes morrem no Mar EgeuDoze migrantes morrem no Mar Egeu - Foto: Manolis Lagoutaris / AFP

Doze migrantes morreram nesta segunda-feira (19) no Mar Egeu, seis deles depois que sua embarcação colidiu com um barco da polícia, informaram as autoridades.

Um bebê e quatro mulheres estão entre os seis que faleceram perto da ilha de Lesbos após a colisão, disse uma fonte da Guarda Costeira à AFP.

Os outros seis mortos — cinco homens e uma mulher — estavam em uma pequena embarcação que virou perto da ilha de Samos, acrescentou a Guarda Costeira.

Outras 14 pessoas que estavam no barco foram resgatadas.

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O funcionário da Guarda Costeira afirmou que, no incidente perto de Lesbos, "uma lancha rápida que transportava migrantes colidiu com (...) uma patrulha policial". Oito pessoas foram resgatadas.

O Mar Egeu é uma rota muito utilizada por migrantes que têm a esperança de chegar à Europa. Muitos morrem durante a tentativa.

Em setembro, uma pessoa morreu e 25 foram declaradas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação de migrantes na ilha grega de Gavdos, perto de Creta.

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