Doze mil quilômetros sem escalas: como é o novo bombardeiro supersônico da Rússia pilotado por Putin

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, chamou atenção do mundo ao fazer um curto voo nessa quinta-feira (22) em um bombardeiro supersônico com capacidade nuclear, em um evento público que serve como lembrete da capacidade militar de Moscou. O alcance do bombardeiro de asa larga, conhecido como Cisne Branco na Rússia, possibilita chegar aos Estados Unidos com pelo menos uma dúzia de armas nucleares a bordo.

A aeronave gigante Tu-160M com capacidade nuclear, codinome “Blackjacks” em homenagem à aliança militar da Otan, é uma versão modernizada de um bombardeiro da era da Guerra Fria que a antiga União Soviética teria implantado em caso de guerra nuclear. lançar armas a longas distâncias.

O Tu-160M, que tem uma tripulação de quatro pessoas, é capaz de transportar 12 mísseis de cruzeiro ou 12 mísseis nucleares de curto alcance e pode voar 12 mil km sem escalas e sem reabastecimento.

“O Tu-160 é a parte mais importante da tríade nuclear russa, então a modernização dos veículos de combate e a retomada da produção desses bombardeiros estratégicos é nossa tarefa prioritária. Os porta mísseis atualizados superam seus predecessores em suas características, receberam novos equipamentos radio eletrônicos a bordo, motores NK-32-02 e outros sistemas. Nos próximos anos, a produção dessas máquinas aumentará”, afirmou em comunicado Sergey Chemezov, diretor geral da Rostec State Corporation .

Além de bombas nucleares, o avião ainda tem dois compartimentos, cada um abrigando 6 tipos de munição. As armas combinam tecnologia furtiva junto com um sistema projetado para perfurar defesas aéreas e antimísseis com o uso de uma estação de transmissão em solo. Eles também têm um kit de ferramentas para desviar os mísseis inimigos de seu alvo principal.

A Tupolev, fabricante do avião, afirma que a versão modernizada é 60% mais eficaz que a versão anterior, com melhorias significativas no armamento, na navegação e na aviônica. A atualização do Tu-160M está sendo realizada em duas etapas, a primeira envolve a remoção de alguns componentes desatualizados, como sistemas de mira de bombas, e a instalação do novo sistema de navegação e do piloto automático. A segunda fase inclui os motores NK-32 aprimorados, o novo radar Novella, uma cabine computadorizada, e outros equipamentos de comunicação.

Veja também

eua Serviço secreto dos EUA teve que ajustar táticas para evitar mordidas do cachorro de Biden