Doze milhões de pessoas ficam sem 'baguete' no Dia do Trabalhador na França

Cerca de 12 milhões de franceses e turistas ficaram sem a tradicional 'baguete' diária e croissants frescos nesta quinta-feira (1º), já que as padarias não foram autorizadas a abrir no Dia Internacional dos Trabalhadores, lamentou a confederação nacional do setor.

"Claro que não acho isso normal. Sobretudo porque nós pensávamos que éramos essenciais, como a imprensa e outras profissões", declarou Dominique Anract, presidente da confederação francesa de padarias e confeitarias, à rádio Europe 1.

Os 12 milhões de clientes que vão à padaria todos os dias "não passarão fome, mas é muito bom, em um feriado, ir comprar um pãozinho, uma boa 'baguete' feita na hora", continuou ele.

A 'baguete' é um patrimônio cultural imaterial da Unesco desde 2022.

No ano passado, uma brecha legal relativa à abertura de padarias no dia 1º de maio levou a muitos controles inesperados pela inspeção do trabalho.

Nos anos anteriores, a maioria dos estabelecimentos havia aberto normalmente.

"Há cem anos, trabalhamos no Primeiro de Maio sem nenhum problema", insistiu Anract, destacando que o fechamento desta quinta-feira afetará cerca de 35.000 padarias e gerará uma perda de receita de 70 a 80 milhões de euros (80 a 91 milhões de dólares ou 450 a 514 milhões de reais, na cotação atual).

