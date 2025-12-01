Acidente
Doze mortos e 30 desaparecidos após desmoronamento em porto no Peru
O deslizamento "arrastou e afundou" duas embarcações de passageiros que estavam estacionadas às margens do rio, indicou a agência estatal andina citando a polícia
Doze pessoas morreram e 30 estão desaparecidas nesta segunda-feira (1º) após um deslizamento de terra em um porto fluvial de Ucayali, na região central da selva do Peru, informou a agência estatal andina citando a polícia.
O deslizamento "arrastou e afundou" duas embarcações de passageiros que estavam estacionadas às margens do rio, indicou.
Leia também
• Brasileiro morre após ser atingido por raio durante passeio de bicicleta no Peru
• Pedro Castillo, ex-presidente do Peru, é condenado a mais de 11 anos de prisão
• Ex-presidente Castillo recebe sentença por tentativa de golpe no Peru
Há "12 pessoas mortas, 30 desaparecidas" devido ao "trágico acidente fluvial", detalhou o meio estatal com base em um relatório da Região Policial de Ucayali.