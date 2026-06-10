Doze mortos em ataques israelenses no sul do Líbano
Exército de Israel, que ocupa partes do sul libanês, disse ter capturado duas pessoas na região
Pelo menos 12 pessoas morreram nesta quarta-feira (10) no sul do Líbano em ataques israelenses, informou uma fonte médica libanesa.
“O número de mártires dos ataques aéreos israelenses na cidade de Tayr Dibba é de oito. Em Deir Qanun al-Nahr, são quatro”, disse a fonte, que pediu anonimamente.
A mídia informou que relatou anteriormente quatro ataques israelenses em Tayr Dibba e dois em Deir Qanun al-Nahr.
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O exército israelense, que ocupa partes do sul do Líbano, disse ter capturado duas pessoas na região.
Os dois indivíduos foram levados para território israelense para interrogatório.
“Os soldados identificaram dois suspeitos que se aproximaram da área onde o exército está operando no sul do Líbano”, disseram as forças armadas israelenses à AFP.