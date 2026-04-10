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Guerra no Oriente Médio

Doze navios cruzaram o Estreito de Ormuz nesta quinta-feira, 9, diz levantamento da Kpler

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que há relatos de que o Irã está cobrando a passagem pelo estreito

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Estreito de Ormuz lotado de naviosEstreito de Ormuz lotado de navios - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Um levantamento da empresa de dados Kpler mostra que 12 navios cruzaram o Estreito de Ormuz na quinta-feira, 9, dois dias após o anúncio da trégua entre os Estados Unidos e o Irã. Em tempos de paz, mais de cem embarcações passam pelo corredor diariamente.

O levantamento, no entanto, não contabiliza os navios que circulam pela região sem o sistema de localização ligado. Integrantes da chamada "frota escura", tais embarcações costumam transportar o petróleo produzido no Irã, que é alvo de sanções.

 

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Um navio de gás natural de bandeira de Botswana tentou percorrer uma rota determinada pela Guarda Revolucionária Islâmica, mas desistiu abruptamente, segundo dados de rastreamento.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que há relatos de que o Irã está cobrando a passagem pelo estreito. "É melhor pararem agora!", afirmou, em publicação na rede Truth Social.
 

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