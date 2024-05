Doze pessoas ficam feridas por conta de turbulência durante voo da Qatar Airways

A- A+

Doze pessoas ficaram feridas durante um voo da Qatar Airways que saiu de Doha, Catar, com destino a Dublin, na Irlanda. Seis passageiros e seis tripulantes bateram com a cabeça no teto enquanto a aeronave passava por um momento de turbulência na Turquia. Todos foram avaliados antes de desembarcar da aeronave. Oito foram encaminhados para o hospital.

Segundo comunicado publicado na conta do Aeroporto de Dublin no X, o voo QR017 pousou com segurança às 13h deste domingo. Ao pousar, a aeronave foi recebida pelos serviços de emergência, incluindo a Polícia Aeroportuária e o departamento de Bombeiros e Resgate.

A Qatar Airways disse, também no X, que o caso está sendo alvo de uma investigação interna.

“A segurança dos nossos passageiros e tripulantes é a nossa principal prioridade”, concluiu a companhia aérea.

Turbulência em voo para Cingapura

Na última terça-feira, um passageiro morreu e dezenas ficaram feridos após um voo da Singapore Airlines enfrentar um episódio de turbulência severa. O voo SQ321 deixou Londres, na Inglaterra, e o incidente ocorreu faltando cerca de uma e meia para o pouso em Cingapura, sendo necessário um desvio para um pouso não programado na Tailândia.

O comandante declarou emergência e realizou um pouso não programado em Bangkok, onde os feridos receberam socorro. Segundo um passageiro britânico que estava no voo, as pessoas que não tiveram ferimentos foram deslocadas para um salão do aeroporto para aguardar atendimento e novas instruções.

Dados de voo registrados pelo FlightRadar 24, o Boeing da Singapore despencou de 37 mil pés para 33.825 pés no intervalo de um minuto, totalizando quase mil metros de queda.

