Doze repatriados de Gaza desembarcam em Guarulhos

Um novo grupo de repatriados da Faixa de Gaza chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (22). Doze pessoas desembarcaram em um voo comercial no Aeroporto de Guarulhos por volta das 11h, sendo três brasileiros e nove familiares de brasileiros, entre eles três crianças.

As mais recentes viagens de repatriação de brasileiros vindos de Gaza foram no final de 2023. Naquelas ocasiões, os voos eram em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), mas desta vez os repatriados vieram de voo comercial, com escala em Doha, no Catar, antes de seguir para o Brasil.



Segundo o Itamaraty, desde outubro, 127 brasileiros e familiares diretos já foram retirados da Faixa de Gaza, além de 1.572 pessoas que estavam em Israel, Cisjordânia e no enclave que manifestaram intenção de sair já foram retirados dos locais.





Até o momento, as famílias ainda não deixaram o aeroporto, e há equipes do Ministério de Desenvolvimento Social no local para recebê-los. Familiares e amigos de pessoas que estavam no voo aguardavam com ansiedade o desembarque. Ramadan Abdu era um deles. Palestino chegado ao Brasil em 2023, ele deixou três filhos na Palestina, que ficaram aos cuidados de sua irmã. Agora, a mulher e as crianças se juntarão a ele em solo brasileiro, onde ele se casou novamente e teve mais dois filhos.

Hassan Rabee, palestino com cidadania brasileira que ficou famoso por fazer um “diário de guerra” e voltou para o Brasil na primeira leva de repatriados em 2023, também aguarda a chegada dos amigos e alerta que ainda há muitos brasileiros ou familiares de brasileiros que querem deixar Gaza.

— Foram mais de 700 dias nesse massacre de limpeza étnica na Faixa de Gaza, sem alimentação, sem comida, sem nada. Eles têm que fazer deslocamentos todo dia de um canto para o outro e as pessoas estão com bastante medo de morrerem massacrados lá. Esses familiares que chegam hoje nasceram de novo. Eles têm sorte — afirmou.

