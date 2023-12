A- A+

ATAQUES Doze soldados turcos morrem em dois dias no norte do Iraque Segundo relatos da mídia, as bases militares turcas atacadas estão localizadas em Hakurk e Zap

Doze soldados turcos morreram em dois dias em ataques separados contra bases militares turcas no norte do Iraque, anunciou o ministério da Defesa turco neste sábado (23).

"Seis bravos camaradas caíram como mártires em um confronto com terroristas que tentavam se infiltrar em uma base na zona da operação 'Garra Cerrada'", disse o ministério em comunicado no sábado.

Pela manhã, Ancara anunciou a morte de outros seis soldados no norte do Iraque durante um ataque na noite de sexta-feira atribuído ao PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), classificado como grupo terrorista por Ancara e seus aliados ocidentais.

Segundo relatos da mídia, as bases militares turcas atacadas na sexta-feira e no sábado estão localizadas em Hakurk e Zap.

Em resposta, as autoridades anunciaram que uma operação militar está em andamento na região, incluindo "ataques aéreos".

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan também falou neste sábado sobre as retaliações do Exército turco contra "os terroristas" no norte do Iraque e na Síria.

"Os separatistas malignos prestaram contas pelo sangue que derramaram", afirmou.

"Continuaremos aplicando com determinação nossa estratégia para eliminar o terrorismo em sua origem até acabar com o último terrorista", acrescentou.

Veja também

AMÉRICA LATINA Supremo Tribunal da Bolívia ratifica condenação de 10 anos contra ex-presidente Añez