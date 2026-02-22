A- A+

São João 2026 Drilha é pontapé inicial para alavancar São João, diz João Gomes Cantor pretende levar formato de show para outros estados brasileiros

Pouco antes de ir para a Rua da Aurora, no centro do Recife, para comandar a Drilha São João Gomes, o cantor João Gomes conversou com a imprensa, em entrevista coletiva.

Natural de Serrita, no Sertão central de Pernambuco, ele contou as expectativas para o evento que marca a abertura do ciclo junino, neste domingo (22).

Com a iniciativa, ele pretende levar o formato para outras unidades da Federação, propondo uma alavancagem na festa de São João, levando a cultura nordestina para as novas gerações.

“A Drilha é para a gente dar esse pontapé inicial. Eu não sei se estou mais feliz porque está dando certo ou porque é na Rua da Aurora, onde Alceu Valença também faz um movimento. Eu estou muito feliz em poder falar de São João dessa maneira, junto com os meus amigos, e poder confraternizar, porque todos nós temos esse carinho pelo São João”, revelou.

O que é uma drilha?

Circuitos de trios elétricos menores que dominavam as ruas do Nordeste, nos anos 1990. É o Carnaval do São João;

Em vez de axé, o trio toca muito forró;

Tem a ideia de relembrar essa energia de pular atrás do trio, mas com o clima junino.

“Poder trazer os bacamarteiros e as quadrilhas e estar junto desse pessoal todo é poder mostrar o nosso preparo e que a gente quer tornar isso uma tradição para anunciar o São João, a nossa grande festa. Quem sabe se não é a primeira de muitas? Eu quero”, disse ele.

Veja também