São João 2026

Drilha é pontapé inicial para alavancar São João, diz João Gomes

Cantor pretende levar formato de show para outros estados brasileiros

João Gomes em entrevista coletiva neste domingo (22)João Gomes em entrevista coletiva neste domingo (22) - Foto: Botelho/Folha de Pernambuco

Pouco antes de ir para a Rua da Aurora, no centro do Recife, para comandar a Drilha São João Gomes, o cantor João Gomes conversou com a imprensa, em entrevista coletiva.

Natural de Serrita, no Sertão central de Pernambuco, ele contou as expectativas para o evento que marca a abertura do ciclo junino, neste domingo (22).

Com a iniciativa, ele pretende levar o formato para outras unidades da Federação, propondo uma alavancagem na festa de São João, levando a cultura nordestina para as novas gerações.

“A Drilha é para a gente dar esse pontapé inicial. Eu não sei se estou mais feliz porque está dando certo ou porque é na Rua da Aurora, onde Alceu Valença também faz um movimento. Eu estou muito feliz em poder falar de São João dessa maneira, junto com os meus amigos, e poder confraternizar, porque todos nós temos esse carinho pelo São João”, revelou.

O que é uma drilha?

“Poder trazer os bacamarteiros e as quadrilhas e estar junto desse pessoal todo é poder mostrar o nosso preparo e que a gente quer tornar isso uma tradição para anunciar o São João, a nossa grande festa. Quem sabe se não é a primeira de muitas? Eu quero”, disse ele.

