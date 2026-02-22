A- A+

SÃO JOÃO 2026 "Drilha São João Gomes": abertura do ciclo junino lota Rua da Aurora, no centro do Recife Evento teve como atrações João Gomes, Dorgival Dantas, Mestrinho, Zé Vaqueiro, entre outros

Foi com a música "Eu Tenho a Senha" que o cantor João Gomes deu início à "Drilha São João Gomes", na Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, centro do Recife. O encontro começou por volta das 12h deste domingo (22).

Drilha teve diversas atrações musicais | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Uma multidão lotou todos os sentidos da via, ao redor do trio elétrico Selva Nua. Se foi o frevo, entra a sanfona. É a abertura do ciclo junino na capital pernambucana.

Ouça "Eu Tenho a Senha" na voz de João Gomes



Antes de João, uma série de apresentações de quadrilhas juninas, bacamarteiros, bandas de pífanos, agremiações tradicionais e bonecos gigantes animaram a multidão. Famosos como Elba Ramalho, Luiz Gonzaga, Lampião, Maria Bonita, Dominguinhos e o próprio anfitrião foram representados.

Grandiosidade do projeto

A Drilha São João Gomes tem por objetivo ser itinerante e levar o público de diversos estados brasileiros a uma imersão na festa popular, resgatando a cultura da região, como eram feitas as drilhas nos anos 1990. Ganhar edições internacionais também é um dos objetivos do projeto.

Para o cantor João Gomes, que tem apenas 23 anos e é natural de Serrita, no Sertão central do estado, a drilha é a realização de um sonhador que agora brilha no Recife e no mundo inteiro. Neste primeiro momento, ele deseja firmar o formato na capital para, logo em seguida, avançar em outros lugares.

O cantor João Gomes em coletiva de imprensa | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Meu coração fica feliz em falar sobre forró e sobre nossa cultura. Então, que a gente possa dar continuidade à nossa festa e que possamos deixar no coração das novas gerações que a gente faz a festa acontecer. Foi aqui no Novotel que eu me reuni com minha equipe para planejar o ano e, graças a Deus, saíram muitas coisas boas. Quero fazer forró e espalhar cultura pro mundo afora", propôs o artista, em coletiva de imprensa que acontece horas antes do desfile pela Rua da Aurora.

Outras atrações

A primeira participação especial foi a de Mestrinho. Além de relembrar sucessos de Dominguinhos, cantou com João "Fogo Sem Fuzil". Quando subiu ao trio, Zé Vaqueiro levou o público num só coro a cantar "Coladin".

Ouça "Coladin" na voz de Zé Vaqueiro, natural de Ouricuri, Sertão de PE

Em entrevista à Folha, Mestrinho fez votos de que o projeto tome grandes proporções no Brasil inteiro. Diante da mescla entre cantores e agremiações, o resultado, segundo ele, vai ser de muitos momentos bons para dar boas-vindas ao ciclo junino.

O cantor Mestrinho | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Só João Gomes para fazer um negócio tão bom quanto esse. Eu espero que se torne, realmente, tradição, porque é mais um ponto forte para a nossa cultura. Estou muito feliz em estar junto com João hoje. Eu já preparei um monte de coisa, mas a gente nunca sabe o que vai rolar. Sem preparar, a gente já tem muita coisa para cantar para esse povão. Imagina preparando", pontuou.

Grandes nomes da música também se apresentaram com João Gomes, como Dorgival Dantas, Ruan Vaqueirinho, Nena Queiroga, Marron Brasileiro, Petrúcio Amorim e Terezinha do Acordeon com quem ele cantou a música "Gostoso Demais".

Apoio do estado

Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba ressalta a importância que o encontro tem para o estado e o apoio das demais secretarias para realização desse evento.

Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"O Governo de Pernambuco é o grande patrocinador desse evento, trazendo todas as secretarias para darem esse apoio, fazendo com que seja um evento seguro e que a gente possa iniciar o maior São João do Brasil que é o de Pernambuco. Hoje, a gente se abrilhanta com João Gomes. É algo diferente e inovador", comentou.

Público aprova

A auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI) Vânia Sales, de 56 anos, saiu de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, para acompanhar a Drilha São João Gomes. Ela se considera uma pernambucana arretada e está feliz com o resgate da tradição junina.

"É muito importante mantermos nossa tradição. Afinal, está nas nossas raízes. Forró e São João são tudo de bom. Sou pernambucana arretada, da gema. Quero ouvir as músicas de São João que eu gosto, bem como as cantigas que marcaram época", argumentou.

Já o funcionário público Tércio Dantas, 60, parabenizou o anfitrião da festa. Para ele, João Gomes representa um grande nome do piseiro, forró e vaquejada do Brasil, ritmos que ganham ainda mais força e representatividade nordestina com o novo movimento.

“A festa está maravilhosa. Parabéns a João Gomes por essa iniciativa. É um resgate da nossa cultura pernambucana. Além do Carnaval, também temos o São João. Isso significa muito. Não é somente uma festa religiosa, é o momento de confraternização entre todos”, relembrou.

O que é uma drilha?

Circuito de trios elétricos menores que dominavam as ruas do Nordeste, nos anos 1990. É um tipo de Carnaval, só que do São João;

Em vez de axé, o trio toca muito forró;

Tem a ideia de relembrar essa energia de pular atrás do trio, mas com o clima junino.

