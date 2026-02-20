Drilha São João Gomes abre ciclo junino em Pernambuco neste domingo, no Recife

A- A+

São João Gomes abre ciclo junino em Pernambuco neste domingo, no Recife Trio de João Gomes desfila com a marca Pernambuco Meu País; concentração acontece a partir das 11h, na Rua da Aurora, no Recife

O ciclo junino de Pernambuco começa neste domingo (22) com a realização da drilha “São João Gomes”, no Recife.

O evento conta com apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco e da Empresa de Turismo de Pernambuco, e terá como atração principal o trio comandado pelo cantor João Gomes, que desfila com a marca Pernambuco Meu País.

A concentração está marcada para as 11h, no cruzamento da Rua da Aurora com a Avenida Mário Melo. Os shows começam às 12h30 e seguem até as 16h, com trajeto até o cruzamento da Rua da Aurora com a Rua Dois de Julho, antes da Avenida Norte.

A expectativa da organização é reunir mais de 20 mil pessoas no Centro do Recife.

Além de João Gomes, o palco móvel contará com apresentações de Dorgival Dantas, Mestrinho, MC Don Juan, Zé Vaqueiro e Ruan Vaqueirinho.

A programação inclui ainda dois blocos de cortejos brincantes, com teatro popular, bois, bacamarteiros, quadrilhas juninas e bonecos gigantes, ampliando a presença de manifestações tradicionais no evento.

O anúncio oficial da drilha foi feito por João Gomes durante a abertura do Carnaval de Pernambuco, no palco do Pernambuco Meu País, no primeiro fim de semana de fevereiro.

“Democratizar o acesso à cultura é estratégia de gestão e também um pacto com a identidade de Pernambuco. Ao ocupar o Centro com uma drilha junina e cortejos tradicionais, fortalecemos a cadeia criativa, o turismo e a experiência cultural do nosso povo”, afirmou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Segundo o Governo do Estado, a iniciativa integra a estratégia de antecipar o calendário junino e fortalecer a economia criativa e o turismo.

“O São João é um dos períodos mais importantes para o turismo de Pernambuco, e a antecipação do calendário fortalece a promoção do destino e amplia o fluxo de visitantes. Com uma estratégia assertiva do Governo do Estado de valorizar o turismo também fora do ciclo tradicional, o Pernambuco já colhe resultados relevantes, com geração de renda e emprego em diversas regiões”, disse o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

A ação faz parte do programa Pernambuco Meu País, coordenado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarpe e Empetur, que busca integrar políticas de cultura e turismo com acesso gratuito a grandes eventos no espaço público.

Programação dos cortejos de brincantes

10h30

Boi Arco de Ouro (Arcoverde)

Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo – SOBAC

Grupo de Bacamarteiros da Associação Folclórica Bacamarteiros Mandacaru (Abreu e Lima)

Quadrilha Junina Dona Matuta



12h30

Boi Maracatu

Quadrilha Junina Mulambembes em Pernas de Pau

Quadrilha Junina Origem Nordestina

Quadrilha Junina Raio de Sol

Bonecos gigantes



