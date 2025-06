A- A+

SÃO JOÃO 2025 Drilhas voltam ao São João de Caruaru com Claudia Leitte e Elifas Júnior neste domingo (15) Evento gratuito marca retomada de tradição junina após mais de uma década de pausa

O São João de Caruaru, uma das maiores festas juninas do Brasil, anunciou o retorno das tradicionais “drilhas” após mais de uma década sem edições.

O cortejo volta a ocupar as ruas da cidade do Agreste pernambucano neste domingo (15), tendo como palco a Avenida Agamenon Magalhães. A retomada será marcada por apresentações de Claudia Leitte, do cantor Elifas Júnior, conhecido como o "Rei das Drilhas", além de diversos artistas da região.

A programação, intitulada "NossaDrilha", é gratuita e contará com três trios elétricos.

As drilhas são cortejos populares puxados por trios elétricos, nos quais o público acompanha os artistas pelas ruas, em um formato semelhante ao Carnaval de Salvador.

Segundo Hérlon Cavalcanti, presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, o resgate da drilha une tradição e inovação.

“A drilha representa a inovação, mas sem perder a memória. Relembraremos os grandes tempos dessa tradição importante, mas com uma nova roupagem, com mais organização. Tenho certeza de que todo mundo que vier vai poder brincar uma drilha com muita paz, muita alegria, muita segurança e muito forró”, afirmou.

São João de Caruaru

O São João de Caruaru em 2025 tem estimativa de atrair cerca de 3,8 milhões de pessoas e movimentar aproximadamente R$ 690 milhões na economia local.

A programação se estende por mais de 60 dias, distribuída em diversos polos, como o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, Polo Azulão, Alto do Moura e localidades da zona rural.

Serviço:

NossaDrilha

Local: Avenida Agamenon Magalhães

Data: Domingo, 15 de junho de 2025

Concentração: A partir das 12h, com DJ

Horários dos trios elétricos:

14h – Trio Juntô (com PV Calado, Kléver Lemos, Renan Cruz, Matheus Santos e convidados)

14h30 – Elifas Júnior

15h – Claudia Leitte.

