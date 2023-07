Drogas K: SP investiga se substância do "efeito zumbi" levou à morte de sete pessoas

A- A+

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que investiga sete mortes suspeitas por uso de canabinoides sintéticos, os componentes das drogas que ficaram conhecidas como K ( são elas: K9, K2, K4, spice ou “maconha sintética”). Considerando todas as gravidades de casos, foram registradas 513 notificações de ocorrências suspeitas de intoxicações do tipo na cidade, informou a pasta. Os informes de casos de pessoas que fizeram uso da substância ocorreram tanto na rede pública quanto na privada.

Potentes, os canabinoides sintéticos são capazes de causar o que é chamado de "efeito zumbi", cujo funcionamento impede movimentos e a fala do usuário. O efeito do entorpecente dura alguns minutos e a dependência ocorre de maneira rápida, quando comparada a outras drogas.

Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que os casos suspeitos de intoxicação exógena, incluindo os óbitos, são de notificação compulsória e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

A pasta esclarece ainda que, após o registro no Sinan, a equipe do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações (PMPCI) realiza uma investigação epidemiológica complementar em conjunto com as Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis)", diz o documento.

A secretaria diz ainda que promoveu capacitação de profissionais de saúde, justamente para abordar os malefícios decorrentes do uso de canabinoides sintéticos pela população jovem e infantil. Além de informar as estratégias de cuidado baseadas na atenção psicossocial. "A pasta tem feito reuniões sobre o tema justamente para elaborar um plano de ação para a rede de saúde sobre os canabinoides sintéticos e outras drogas emergentes", conclui o informativo.

