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SAÚDE Drogas psicodélicas podem ser tratamento eficaz para dependência de cocaína, mostra estudo Pessoas que receberam uma única dose de psilocibina, princípio ativo dos cogumelos mágicos, apresentaram maior probabilidade de abster-se do uso da droga

Uma única dose de psilocibina pode ser um tratamento eficaz para o vício em cocaína. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista científica JAMA Network Open, de acordo com informações do The Guardian.

O trabalho mostrou que 19 participantes que receberam uma dose única de psilocibina apresentaram maior probabilidade de abstinência de cocaína do que outros 17 participantes que receberam um placebo de difenidramina, um anti-histamínico comum. Os participantes de ambos os grupos trabalharam com um terapeuta para processar suas experiências.

O mecanismo que provavelmente faz a psilocibina funcionar para a cocaína também pode funcionar para muitas classes de substâncias viciantes. O pesquisador Robin Carhart-Harris, acredita que eles aumentam a neuroplasticidade e a plasticidade psicológica – ou seja, a capacidade de mudar o pensamento e o comportamento. Ele afirma que os vícios envolvem inerentemente uma resistência à mudança, comportamentos rígidos e impulsivos.





De acordo com Gabrielle Agin-Liebes, psicóloga clínica da Escola de Medicina de Yale, a psilocibina age de forma diferente da maioria dos medicamentos para dependência. Enquanto os medicamentos já disponíveis para transtornos por uso de drogas agem nos mesmos sistemas neuroquímicos que a própria substância, a psilocibina, "produz um estado alterado de consciência profundo, geralmente em uma única sessão, dentro de um contexto estruturado de psicoterapia”, explica Agin-Liebes, al The Guardian.

A ideia é que, com a ajuda de um terapeuta, uma única dose da substância facilite mudanças de perspectiva e autocompaixão que ajudam as pessoas a mudar seu comportamento. Pode ser especialmente eficaz para a cocaína porque os sintomas de abstinência são mais psicológicos e menos dolorosos fisicamente do que para substâncias como opioides ou álcool, segundo Agin-Liebes.

Um comentário crítico publicado juntamente com o estudo apontou que os resultados podem não ser generalizáveis, pois o estudo excluiu pessoas com depressão e ansiedade comórbidas. Mas Carhart-Harris destacou que a psilocibina demonstra potencial para ambas as condições.

Os especialistas acreditam que a psilocibina é um tratamento promissor para o transtorno por uso de cocaína e deve prosseguir para ensaios clínicos em larga escala.

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