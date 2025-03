Drogas: Trump diz a Trudeau que não faz o suficiente para resolver a guerra comercial

A- A+

As medidas do Canadá para impedir o tráfico de fentanil “não são boas o suficiente”, disse Donald Trump nesta quarta-feira (5) em um telefonema com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, para discutir as tarifas que os Estados Unidos impuseram ao seu vizinho do norte.

O primeiro-ministro Trudeau disse que menos de 1% do fentanil e dos imigrantes que vêm sem visto nos Estados Unidos cruzam a fronteira canadense. Trump questionou essa porcentagem, mas disse que a conversa acabou sendo "bastante amigável".

Veja também