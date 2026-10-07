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RECIFE Drogasil tem obra embargada e é multada em quase R$ 130 mil após demolir casa no Recife Imóvel fica localizado na Rua do Futuro, 41, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, e, após fiscalizações, a prefeitura encontrou supostas irregularidades na obra

Uma obra da RD Saúde, grupo farmacêutico que representa a Drogasil, foi embargada pela prefeitura do Recife após denúncias de irregularidades na construção. A medida foi tomada depois que a empresa adquiriu o terreno e demoliu um antigo sobrado para construir uma nova farmácia da rede.

O imóvel fica localizado na Rua do Futuro, nº 41, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. A gestão esteve no local nos dias 19 e 29 de setembro.

"Na primeira ocasião, o imóvel estava sendo alvo de demolição sem autorização e, na nova fiscalização constatou a falta de licença de construção", afirmou a prefeitura em nota.



De acordo com a prefeitura, a empresa foi multada em quase R$ 130 mil e tem 30 dias de prazo legal para apresentar a defesa.

Procurada pela reportagem, a RD Saúde disse, também em nota, que "prestou esclarecimentos à prefeitura e colabora com as autoridades para a retomada da obra".

Desde o embargo, os serviços seguem paralisados no local. O maquinário já foi retirado e foram colocados tapumes que impedem a vista do interior da obra, conforme foi constatado pela Folha de Pernambuco, que visitou a área nesta quarta-feira (7).

Obra está paralisada desde o embargo e tapumes foram colocados nos muros. - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Obra está paralisada desde o embargo e tapumes foram colocados nos muros. - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Obra está paralisada desde o embargo e tapumes foram colocados nos muros. - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Obra está paralisada desde o embargo e tapumes foram colocados nos muros. - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Obra está paralisada desde o embargo e tapumes foram colocados nos muros. - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Preocupação dos moradores

Em imagens compartilhadas com a reportagem, é possível ver que o sobrado que ocupava o terreno anteriormente tinha dois pavimentos e colunas de tijolos, com muro baixo e jardim. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o advogado e professor de direito ambiental Sérgio Urt Moraes, que mora ao lado da residência, informou que a casa foi demolida em 19 de setembro.

"Tudo começou em 15 de setembro, com o corte das árvores com motosserra. E o barulho é característico, então fui olhar o que era e me chocou na hora ver aquela parte verde toda sendo derrubada. Eu questionei o motivo de estarem cortando, se tinham autorização, porque no Recife a lei é muito rígida sobre supressão de árvore. Qualquer árvore não pode ser derrubada sem que haja um motivo. E não tinha nem permissão, não era uma empresa autorizada. Eles pararam momentaneamente, mas depois cortaram uma boa parte da vegetação", relatou.

Sobrado que ocupava o terreno antes da demolição | Foto: Instagram @@sovequemvaiape1/Cortesia

Depois dessa conversa inicial, o advogado explicou que recebeu uma visita de representantes da empresa proprietária do terreno, que lhe apresentaram documentos que deveriam mostrar que não havia atuação irregular. Segundo Sérgio, no entanto, o material ainda não se classificava como uma autorização formal.

"Eu expliquei a ele: 'Poxa, façam isso de maneira menos chocante. A gente está passando por um momento climático tão complicado e vocês suprimirem o mínimo que tem aqui de área verde.'. Ele me falou que iria compensar, mas não tinha documento comprovando a verdade", relatou.

Corte de árvores no local da obra, na Rua do Futuro' | Foto: Cortesia

Até este momento, o antigo sobrado continuava de pé. O advogado chegou a questionar se os funcionários pretendiam demolir o ponto, e, segundo ele, a resposta que recebeu foi de que o serviço tratava-se apenas de um envelopamento, e que não seria preciso derrubar tudo. O motivo de preocupação era também a própria estrutura do edifício em que ele mora, que poderia ser atingida pelo serviço.

"O nosso prédio, além da questão ambiental, está com uma nota técnica da Defesa Civil com risco grau 2 porque temos um problema estrutural das vigas de sustentação do prédio que está com corrosão. Mostrei a nota da Defesa Civil, pedi a eles que se fossem fazer qualquer coisa, fizessem também uma vistoria no nosso prédio e no deles para criar um marco zero, que a partir daqui da obra, o prédio está intacto. Caso aconteça algum tipo de rachadura, comprometimento, foi decorrente da obra deles. O representante disse que ia ver", contou.



Quatro dias depois, no entanto, o advogado foi surpreendido pelas máquinas já em demolição da estrutura. "Em 19 de setembro, um sábado, por volta das 8h, já estava lá todo o cenário de tragédia.Um monte de caçamba na frente do prédio. Os destroços se espalharam pela calçada e pela rua, não houve controle de trânsito, e uma máquina de muitas toneladas passou por cima da calçada, exatamente onde passam as tubulações de gás e água do bairro. Uma caixa d'água antiga também foi derrubada sem cuidado, junto com outros detritos que aparentavam conter amianto", afirmou.

Demolição da casa para construção de uma nova farmácia. - Foto: Cortesia

Diante da demolição, o advogado acionou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Segundo ele, ao chegarem ao local, os agentes receberam um documento que lhes foi entregue como uma autorização para a obra. Quando Sérgio viu o material, no entanto, constatou que não tratava-se de uma permissão, e informava apenas o engenheiro contratado para o serviço.

Com isso, todos foram para a delegacia prestar esclarecimentos. No mesmo dia, ao retornarem, no entanto, o processo de demolição foi retomado e concluído.



Formalização da denúncia

Na segunda-feira seguinte, o advogado formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que organizou, junto à prefeitura, as fiscalizações que viriam a embargar a obra pouco mais de uma semana depois. Desde então o serviço segue paralisado.

"Espero que a apuração avance e que, antes de qualquer retomada da obra, seja feita uma vistoria para garantir a segurança do nosso prédio e das famílias que moram nele", finalizou o advogado.

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