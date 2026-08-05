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Europa Drone com 'artefato explosivo' encontrado no aeroporto na Alemanha Avião teve que abortar seu pouso no aeroporto e, em seguida, colidiu com um objeto desconhecido, mas depois aterrissou em outro terminal em segurança, informou o governo

Um drone com “artefato explosivo” foi encontrado perto de um avião de carga ucraniano no aeroporto de Leipzig-Halle, na Alemanha, informaram a polícia e a Promotoria nesta quarta-feira (5).

O drone foi descoberto por um funcionário do terminal, indicaram as autoridades, acrescentando que a polícia utilizou um robô para retirar o detonador.

Um avião teve que abortar seu pouso no aeroporto e, em seguida, colidiu com um objeto desconhecido, mas depois aterrissou em outro terminal em segurança, informou o governo.

Vários aviões com pouso previsto no local tiveram de ser desviados para outros aeroportos.

Um avião "aparentemente colidiu" com outro objeto no momento em que voltava a ganhar altitude após não ter alcançado aterrissar em Leipzig/Halle, temporariamente fechado antes da descoberta do drone, confirmado pelo Ministério do Interior alemão.

Apesar do impacto, o avião conseguiu aterrissar no aeroporto de Hanôver, também utilizado pelas forças armadas, pela Otan e para o transporte de carga com destino à Ucrânia, informou o porta-voz do ministério, Leonard Kaminski, em entrevista coletiva em Berlim.

A Alemanha e outros países europeus têm coleta de drones sobrevoando locais sensíveis, como aeroportos, bases militares e instalações industriais.

As autoridades desse país, que apoiam militarmente a Ucrânia, suspeitam que muitos desses incidentes são orquestrados pela Rússia.

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