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RIO Drone é suspeito de ser usado para levar celulares, drogas e cigarros para presídio feminino no Rio Policiais penais identificaram o sobrevoo durante a madrugada e encontraram o material em uma das celas

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) suspeita que um drone possa ter sido usado para levar 20 celulares, mais de seis quilos de drogas e uma grande quantidade de cigarros para o Instituto Penal Oscar Stevenson, presídio feminino em Benfica, na Zona Norte do Rio.



As policiais penais estranharam o sobrevoo do aparelho sobre a unidade entre 3h e 4h da madrugada deste sábado (12). Com base no deslocamento do drone, agentes fizeram uma busca em uma das celas logo nas primeiras horas da manhã e encontraram o material.

Outro fato que chamou a atenção das policiais que estavam de plantão nas guaritas foi uma movimentação considerada atípica na Favela do Arará, no entorno da unidade, também durante a madrugada.

Esta não é a primeira vez que drones são vistos sobrevoando unidades prisionais do Rio. Um caso semelhante ocorreu no Talavera Bruce, unidade feminina localizada em Bangu, na Zona Oeste da cidade.

As agentes conseguiram identificar a cela para onde o material estava sendo enviado. As internas que ocupam o espaço serão redistribuídas para outras celas, e uma sindicância será aberta para apurar a participação de cada envolvida.

O material apreendido inclui 20 celulares, três chips, mais de seis quilos de entorpecentes e grande quantidade de cigarros ensacados. A ocorrência será registrada na 21ª DP (Bonsucesso), e imagens das câmeras de segurança serão entregues à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.

A ação faz parte da Operação Illicitus, que busca combater a atuação do crime organizado no sistema prisional fluminense. Segundo a Seppen, desde o início da operação, em agosto, mais de 750 celulares e mais de 15 quilos de drogas foram apreendidos em unidades prisionais do estado.

No mesmo período, 12 visitantes foram presos ao tentar entrar em unidades do sistema com materiais proibidos, ainda segundo a secretaria. Dois policiais penais também foram flagrados.

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