Drone lançado pela Rússia contra a Ucrânia cai na Romênia
Impacto foi seguido por um incêndio no edifício, que foi evacuado
Um drone lançado pela Rússia que fazia parte de um ataque contra a Ucrânia atingiu um prédio de apartamentos no leste da Romênia e feriu duas pessoas nesta sexta-feira, 29. Em resposta ao incidente, a Romênia, que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pediu acesso a equipamentos antidrone O Ministério das Relações Exteriores romeno considerou o episódio uma grave violação da lei internacional.
O impacto foi seguido por um incêndio no edifício, que foi evacuado. A Rússia tem empregado mísseis balísticos de longo alcance e drones para danificar a rede elétrica da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse na quinta-feira, 28, que está pressionando os Estados Unidos a fornecer mais mísseis de defesa aérea ao país.
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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.