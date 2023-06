Drone misterioso interrompe voos em aeroporto dos Estados Unidos

A- A+

Decolagens e aterrissagens foram suspensas por mais de uma hora nesta segunda-feira (5) no Aeroporto Internacional de Pittsburgh, nos Estados Unidos, depois que autoridades aéreas identificaram um drone sobrevoando o entorno do terminal.

Os voos ficaram suspensos no aeroporto entre 11h40min e 13h (horário local). É proibido, nos EUA, operar até pequenos drones em uma área próxima a aeroportos comerciais sem a autorização prévia da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) devido ao risco de uma colisão no ar.

A polícia local está realizando buscas para encontrar o operador do drone.

Em 2019, dezenas de voos tiveram que ser atrasados no Aeroporto Internacional de Newark após uma aeronave quase ter se chocado com um drone. E, no ano anterior, o Aeroporto Internacional de Londres teve que suspender suas atividades por quase um dia inteiro devido a proximidade de um drone não autorizado.

