TECNOLOGIA Drone movido a energia solar bate recorde de autonomia ao voar por três dias Recorde anterior era de modelo que ficou por 36 horas e 17 minutos seguidos no ar

Um drone movido a energia solar bateu o recorde mundial de autonomia para esse tipo de aeronave depois de conseguir voar por três dias consecutivos. Desenvolvido pela empresa americana Kraus Hamdani Aerospace (KHA), o K1000ULE alcançou a marca no dia 2 desse mês, em um campo de testes na cidade de Pendleton, no estado americano do Oregon.

Stefan Kraus, um dos co-fundadores da empresa, havia prometido que desenvolveria um veículo com tal capacidade há dois anos. "Temos os engenheiros, temos a ciência. Sabemos o que estamos fazendo", disse Kraus na ocasião.

Agora em funcionamento, o K1000ULE, segundo seus fabricantes, “fornece vários recursos para operações [...] equipando o combatente com recursos eficazes e automatizados de aquisição, detecção, processamento, exploração e relatórios de alvos em tempo real de ameaças existentes e emergentes”, segundo a descrição do aparelho no site da fabricante.

Um vídeo publicado pela KHA mostra o drone sendo montado do zero e levantando voo em pouco mais de sete minutos.





“Olhamos para pássaros, pássaros que voam longas distâncias. Eles não estão constantemente batendo suas asas. Estamos constantemente monitorando as condições ambientais, algoritmicamente, e então alimentando isso de volta no piloto automático para que possamos otimizar isso”, descreveu Kraus ainda antes do projeto ser colocado nos ares.

O recorde estabelecido pela empresa ocorreu após o K1000 permanecer por 75 horas e 53 minutos em voo, superando o recorde anterior, estabelecido em 2022, pelo drone Stalker VXE, desenvolvido pela Lockheed Martin, que havia permanecido no ar por 36 horas e 17 minutos consecutivas, segundo o portal Airway.

